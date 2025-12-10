【王智立專欄】晶片戰的「軟」戰場：H200、CUDA 與美中科技的戰略依賴
川普政府12/ 8宣布同意 Nvidia H200 晶片可銷往中國的決定，這是一個涉及地緣政治、商業利益和國家安全的多方面議題，值得關注。
1. 商業與市場利益
恢復中國市場份額： 由於美國先前的出口管制，Nvidia 在中國市場損失了數十億美元的業務。H200 的出口許可或有助於 Nvidia 奪回在中國這個龐大 AI 晶片市場的份額。
H200 的效能約為目前仍可合法出口的 H20 晶片的近六倍，這使其足以滿足中國客戶對高性能 AI 運算的需求。然而，Nvidia 更先進的 Blackwell 和 Rubin 系列晶片仍被禁止出口，這被視為在國安與商業利益之間的折衷。
川普政府表示，這一政策框架將同樣適用於 AMD、Intel 等其他美國半導體企業，這可能在一定程度上平衡美國晶片製造商之間的競爭環境。
2. 政治與國家安全考量
25% 利潤分成： 協議要求 Nvidia 須將 H200 在中國銷售收入的 25% 上繳美國政府，用於支持美國製造業與創造就業。這是美國政府從商業交易中直接獲取經濟利益的罕見案例。
川普政府聲明此舉是在「捍衛國家安全的同時，維持美國在人工智慧領域的領先地位」。但華府鷹派人士對此表示擔憂，認為開放 H200 出口可能仍會強化中國在軍事及監控領域的能力。
有觀點認為，如果美國完全禁止 AI 晶片輸中，可能會加速華為等中國企業的國產替代進程。開放 H200 可能是為了在技術限制與市場控制之間取得平衡，避免將中國完全推向本土化。
3. 台灣可依樣畫葫蘆？
依照相同的精神，台灣政府是否也可以開放台積電N4（4奈米）的製程給大陸新崛起的IC設計業者，應用在美國政府允許的中國或其他市場。
同時，台灣政府是否也抽取一定比例（15%）在台灣製造的利益，同樣用於支持台灣製造業與創造就業。既然N4的技術節點，不論是Nvidia, AMD, Intel的晶片都可以銷往大陸市場，台積電提供落後最先進製程（2奈米）二個世代的工藝給大陸設計客戶，應該也是符合國安與商業的平衡考量。
4. 客戶接受度與戰略考量
整體事件最大的風險是中國政府/客戶的疑慮已經非常高，儘管 H200 效能強大，但中國政府可能擔心晶片存在「後門」問題，且不願增加對美國供應鏈的依賴。
Nvidia 執行長黃仁勳也曾表示，不確定中國是否會接受這款晶片。
H200將因其在中國相對高的晶片賣價（除非Nvidia要自行吸收25 %的美國政府分潤），再加上其高功耗所帶來的長期運營成本增加，恐怕在中國將變成了性價比相對不佳的產品？
更重要的是中國政府和科技界在面對 Nvidia 晶片時的核心戰略考量。過去十多年來，全球絕大多數的 AI 模型和訓練程式碼都是基於 CUDA （Compute Unified Device Architecture）編寫。這讓 Nvidia 建立了一道極深的軟體護城河，任何硬體（例如中國本土晶片）若想取代 Nvidia GPU，首先要解決的就是軟體相容性和生態系統遷移的巨大挑戰。
AI 開發人員已經習慣於 CUDA 介面和工具。即使用戶取得性能相似的國產晶片，但如果缺乏成熟的「類 CUDA」軟體工具和生態，開發者的學習成本和時間會大幅增加，嚴重拖慢 AI 產業的發展速度以及其近二十年在上面開發無數的應用程式。
晶片（如 H200）是可替換的硬體，但 CUDA 是無法繞開的軟體基礎。只要中國的 AI 產業仍依賴 CUDA，就永遠無法擺脫對美國技術的深層戰略依賴。
換句話說，中國政府對於 CUDA 生態系統的顧慮，是長遠戰略考量，其重要性遠高於短期 AI 晶片的性能提升。
筆者認為，在美中未來長期抗爭的時代背景下，北京無法貿然接受川普總統反覆無常、朝令夕改的政策，而重新擁抱CUDA的架構。
也許折衷的方法是象徵性的下小單（幾億美元），一方面可名正言順的測試學習H200+HBM3E的性能、架構、功耗、冷卻系統等，另一方面算給川普面子吧！
