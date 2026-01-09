【王智立專欄】韓國智慧財產部與全民創意

韓國智慧財產部（Ministry of Intellectual Property, MOIP）近期在成立百日之際推出了一個企劃案：全民創意（Everyone’s Idea）。



筆者想從三個維度：功能、目標與運作模式來分析這個新成立的部會。



一、部會功能



從行政單位升格為「戰略中樞」



韓國智慧財產部的前身是韓國專利局（KIPO），於 2025 年 10 月正式升格為「部」級單位（由總理辦公室管轄）。最主要是針對其核心職能變革。它不再只是負責專利、商標審查的行政機關，而是轉變為韓國國家 IP 戰略的「控制塔（Control Tower）」，負責從創意的產生（R&D 階段）、專利化、到最後的商業化與爭議解決的全生命週期管理。



最大的亮點是統合過去分散在產業、科技、文化等不同部會的智財政策，確保政策的一致性，並做好跨部會協調。



二、核心目標



首任部長金龍善（Kim Yong-sun）是韓國知名的智慧財產權專家，兼具深厚的理論研究與實務經驗，被視為帶領 KIPO（韓國專利局）轉型為 MOIP（智慧財產部）的最佳人選。該部的主要目標是讓智慧財產成為韓國經濟成長的「堅實支柱」，並帶動實質經濟成長。



建立「開放式創新生態系」、透過「草根式創新」，將公民的創意轉化為實際的商業項目。同時針對 AI 等尖端技術建立「專利戰略地圖」，防止國家關鍵技術外流。



三、跨部會運作模式



透過「全民創意Everyone’s Idea」專案，打破智財權只屬於大企業或研究機構的印象，讓一般市民也能參與政策制定，並大眾化智財的分享。



以「Everyone’s Idea」為例，充分展現了該部如何透過跨部會協作來運作。比如鼓勵公眾參與機制，提供「指定課題（政府/企業需求）」，同時允許「自由提議（公民獨立想法）」。



快速導流（Fast-track）的專業輔導，獲選方案會進入為期 4 個月的加速期，由政府官員擔任導師，並提供一站式服務。結合專利申請、技術驗證、原型研發（R&D）支援，做跨部會資源統合。也就是說，獲獎的創意不只是領獎金，還會與中小企業部的創業資金、科學技術部的研發資源連動，確保創意能真正轉化為市場產品或公共政策。



「全民創意（Everyone’s Idea）」專案包含 10 個由韓國政府各相關部會共同提出的政策主題（如下）。專案採雙軌制，民眾也可以在「自由提議」區塊提交任何不限主題的想法。



這些主題旨在將社會與產業的痛點，透過國民的創意來解決。包括：



1. AI 秘書改變日常生活，探索如何利用人工智慧代理（AI Agents）提升民眾的生活便利性。



2. 中小企業職場安全落實，針對資源較匱乏的中小企業，尋求更直觀、易執行的安全管理方案。



3. 交通安全改良（如高速公路顏色引導線），以類似「顏色導引線」的直覺設計改善道路安全。



4. 智慧醫療資訊（比如藥袋說明優化），如何改善用藥指示或藥袋設計，讓銀髮族或大眾更精準掌握醫療資訊。



5. 應對氣候變遷的日常科技，如何減少碳排放或提升能源效率的小型創新方案。



6. 解決少子化挑戰，透過技術或創意優化育兒環境與負擔。



7. 未來產業的人才培育，針對智財權教育或技術開發人才的創新模式。



8. 預防與打擊偽造商品，強化對 K-Brand（韓國品牌）的智慧財產保護。



9. 區域經濟活化，結合在地文化遺產與智財權的商業模式。



10. 公共政策透明化與參與，利用數位工具提升公民參與政策制定的效率。



韓國政府希望從單純的「專利大國」轉型為「智財價值轉化大國」，讓專利不只是紙上的技術，而是能換成現金、帶動成長的商業資產。



它山之石、可以攻錯



台灣經濟部轄下的智慧財產局，以及數位發展部，國發會，國科會，農業部，交通部，文化部，教育部，交通部，勞動部，衞福部等，請問我們會用什麼樣的機制去協調、改善、並增進國家競爭的軟實力呢？