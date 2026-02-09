【王智立專欄】高市早苗與自民黨的「歷史性大勝」，「日正當中」的五個判斷！

2026 年 2 月 8 日舉行的第 51 屆眾議院大選，無疑是日本當代政治史上的轉捩點。高市早苗帶領自民黨取得的「歷史性大勝」，不僅刷新了單一政黨的席次紀錄（預計單獨政黨超過三分之二的超級多數），將深刻重塑了東亞的戰略格局。



筆者提出幾個觀察點來解析



1. 絕對的民意授權與「信任投票」



這次選舉被視為高市早苗對其政權的「豪賭」，結果顯示她徹底贏得了民心。



執政的自民黨單獨獲得超過310席的修憲門檻，不僅實現了「完全執政」，更讓高市擺脫了原本在黨內與國會的弱勢基礎，建立了個人威信，這是此次大選最實質的影響。



這其中又以年輕選民和女性對高市的高支持率，顯示出日本民眾在面對物價與地緣風險時，更傾向選擇風格鮮明、決策果斷的「強人領導」，而非分裂的在野陣營。



2. 修憲將成為現實



高市在選戰中已明確呼籲將自衛隊寫入憲法第 9 條。雖然參議院尚未過半，但眾議院的三分之二席次賦予了她「再次表決權」，使她有能力架空參議院的杯葛。這意味著「修憲」已從口號進入了實質執行的倒計時。



3. 國防正常化與「親美路線」的合流



高市的勝利被廣泛視為「安倍路線」的強化與升級。勝選後，她推動修改「非核三原則」中的「不引進」部分（以利美軍核威懾部署）以及大幅提升防衛費的計畫，將獲得極大的政治阻力減免。



選舉結果出爐後，美國政界（包括川普與貝塞恩特等）迅速表達祝賀，顯示美方將高市視為落實「力之和平」的重要夥伴。這確認了日本在印太區域將扮演更具攻擊性的戰略角色。



4. 政治版圖的「一強多弱」極大化



由立憲民主黨與公明黨組成的新聯盟（中道改革聯合）慘敗，顯示出傳統溫和、親中或中間路線在日本選民眼中已失去市場。隨著公明黨在執政聯盟中影響力邊緣化，高市內閣在政策制定上將不再受限於公明黨的和平傾向，政策「右翼化」與「效率化」將同步加速。



這不只是一次選舉的勝利，而是日本社會在經濟長期低迷與外部安全壓力雙重夾擊下，決定向「戰後體制」正式告別的信號。高市早苗現在握有的權力，是自安倍晉三以來最穩固的，她極有可能成為帶領日本進入「防衛轉型」新紀元的首位女性長期政權。



5. 台海局勢的「量變」與「質變」



過去常說「台灣有事即日本有事」，但在高市拿下絕對多數、跨過修憲門檻後，這句話將從政治口號轉化為軍事與法律的具體框架。



筆者想反過來問，「日本有事」，台灣會不會有事？



高市早苗是首位在國會正式答辯中，將「台海封鎖」定義為日本存亡危機事態的首相。從「戰略模糊」轉向「戰略清晰」，如果衝突點剛好是「鈞魚台、或日本稱的「尖閣諸島」，中、日、台的地緣問題將不得不正面交鋒！



高市與川普政府的緊密關係，將使美日在台海的作戰計畫更加「一體化」。過去美軍在日基地的出動常需考量日本國內輿論壓力；現在高市擁有極大民意授權，美日聯合因應台海變局的協調速度將大幅提升。



國防經費（防衛費）提升至 GDP 2% 目標提前達成，這為日本在台海周邊執行常態化偵巡與監控提供了銀彈。



然而中日關係進入「超低溫期」，風險反增。高市的強硬立場雖然強化了威懾力，但也可能引發北京的劇烈反應。大選後，高市不太可能向中方妥協，中日之間因此缺乏「緩衝區」，誤判導致局部衝突的風險可能上升。



雖然台日關係近年持續升溫，但部分觀察家擔憂北京若無法對日本施壓，可能會轉而對台灣施加更強的軍事或外交報復，作為對「高市路線」的警告。



而近期台積電將熊本二廠直接升級至3奈米製程的決定，台日「半導體安全鏈」形成了短多長空的雙刃劍。



高市強調「經濟安保」，台積電在熊本的擴張將成為日本國家安全戰略的一部分。台日間的經濟整合將提升到「生存共同體」層級，日本會不遺餘力確保台灣半導體供應鏈不被封鎖。然而，高市更希望日本半導體重返巔峰。十年後當日本重返半導體先進製程的領先群時（別忘了日本的設備與材料本就是世界領先），日本可能從台灣的「守護者」轉變為強大的「競爭者」。



高市早苗的勝利，讓台海問題在實質意義上提升了威懾力（Deterrence），但與之而來的軍事競賽壓力與政治摩擦也會達到冷戰結束以來的高峰。



「日正當中」的新形勢伴隨而來的將是台灣未來嚴峻的挑戰！