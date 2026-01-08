【王智立專欄】AI 會是下一個諾貝爾獎得主嗎？

2024 物理和化學諾貝爾獎得主，所做的研發和貢獻都與A I有關。



物理學獎得主約翰．霍普菲爾（John J. Hopfield）和傑佛瑞．辛頓（Geoffrey E. Hinton）是因為「他們的基礎性發現與發明，讓人工神經網路能夠應用於機器學習」，這是讓AI可以爆發性成長的關鍵技術。



諾貝爾化學獎得主大衛．貝克（David Baker）因為「他用程式設計了蛋白質」；另一半共同授予德米斯．哈薩比斯（Demis Hassabis）和約翰．瓊珀 （John M. Jumper ）因為「他們預測了蛋白質結構」，這是對AI運用在科學與醫學上的肯定。



Too good to be true？



過去這三年多，AI的熱潮襲捲了全世界的各種領域，不管是科學、工業、教育、金融，還是主權AI，在在訴說著AI對於未來世界的重塑和想像。股市的狂潮，不論是在美國或是台灣，只要和AI概念股沾上邊的都是狂漲，市值創新高。



Nvidia（輝達）是引領風潮的翹楚，去年的市值曾創下全球有史最高的超過5兆美金，富可敵國。其創辦人暨CEO黃仁勳在本周的美國消費電子展（C E S）主題演講宣示，代理人AI以及實體AI將成為主流，全面性地影響百工百業。近日藉由付出200億美元的戰略授權金取得Groq推理（Inference)相關技術和核心團隊加入，並結合原本領先的GPU訓練(training)能力，未來全方位解決方案將迅速推進人類未知的領域和知識。



筆者好奇地問自己「Is this too good to be true?」。或換一個說法，AI本身會成為下一個諾貝爾獎得主嗎？具有創造發明、舉一反三甚至無中生有的超能力？



諾貝爾獎得獎理由是表彰「在過去一年中為人類做出最傑出貢獻」的人士，涵蓋物理、化學、生理學或醫學、文學及和平（及後來的經濟學）五大領域，評選標準是看其在該領域的卓越成就、重大發現或發明，例如在科學上對人類有益的突破，或對促進和平有傑出貢獻，得主不受國籍、種族等影響，只以其貢獻大小為唯一標準。



先不論AI是否具有獲獎資格，但它/她至少是一個代理人吧！若以100多年前訂下的諾貝爾得獎標準而論，除了和平獎或許短時間內不容易被AI取代，其他包括物理、化學、生理、醫學、經濟、甚至是文學，依照目前意見領袖的樂觀預測，似乎暗示了AI對於人類的貢獻將遠超過人類。



CES 主題演講中，黃仁勳以「AI 的 ChatGPT 時刻已在物理世界到來」為核心，展示了 AI 推理如何從螢幕內的對話，跨越到理解、推理並改變物理世界的「未知前沿」。



這個未知的前沿實體世界，可能是具備因果推理能力的自動駕駛，從工廠協作變成執行任務的勞動力，可因材施教的教育工作者，研究室的科學家，新藥開發的計劃主持人．．等。



那麼請問，AI 會是下一個諾貝爾獎得主嗎？