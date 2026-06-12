【王智立專欄】SpaceX的廣闊天空，還沒有X？！

先說結論：SpaceX是太空產業的龍頭股，對軍工、通訊產業有直接影響，但對AI的典範性轉移，還早！



今晚（美國時間 6 月 11 日盤後定價$135/股，預計募集750億美元，12 日正式開盤）SpaceX（SPCX）以近 1.8兆美元的史詩級估值登陸納斯達克，這無疑是資本市場的里程碑。筆者認為將其直接貼上「AI概念股」或期待它短期內引發 AI 的典範轉移（Paradigm Shift）還太早，如果從太空基建、軍工通訊以及AI典範轉移的三個維度來進一步推進這個邏輯。



1. 軍工與通訊的即時變現



這將不是虛擬故事，是物理實體。SpaceX對軍工和通訊產業的影響不是預期，而是正在發生的現在進行式。



比如它旗下負責通訊的星鏈（Starlink）截至 2026 年初，全球訂閱用戶已突破1200萬。它正在做的是對傳統地面電信與低軌衛星競爭對手的物理毀滅。其 Direct-to-Cell（手機直連衛星）技術的商用化，直接重塑了全球通訊賽道與對創新應用的想像。



軍工（Starshield）的應用，在俄烏戰爭與近年地緣政治衝突中，已經驗證了低軌衛星群作為國家級防禦基建的不可替代性。「星盾」系統將低軌通訊、遙測與軍事偵察結合，讓 SpaceX 實質上成為新型態的頂級國防承包商。



在這個領域的壟斷地位，應該是本次上市的最主要題材！



2. 為何說對 AI的典範轉移「還太早」？



市場現在很喜歡把一切高科技裝進 AI 的籃子裡，好像有了AI（或xAI)，估值都可以倍速的成長。但冷靜來看，SpaceX目前與AI的交集，主要停留在AI作為 SpaceX的工具，例如用AI優化火箭回收軌道算力、星鏈衛星群的自動避撞與頻譜調配），而非SpaceX作為AI典範轉移的驅動者。



實現「典範轉移」，仍必須跨越兩個物理瓶頸：



1. 頻寬與延遲的物理限制（邊緣運算 vs. 雲端中心）。現階段 AI 的典範轉移核心在於大語言模型（LLM）與大算力中心的迭代，依賴的是極高密度的光纖傳輸與電力供應。星鏈雖然覆蓋廣，但其單點頻寬和延遲，目前仍無法承載 AI 集群（AI Clusters）之間海量數據的互聯。



2. 「太空AI中心」仍是科幻，或許是所謂的有夢最美！



理論上，將 AI 伺服器送上太空利用低溫散熱、太陽能發電，是一個終極想像。但太空中的高能輻射（可能導致晶片電子位移、出錯率暴增）以及發射成本，意味著「Computing in Space」在短期內（10年），根本無法與地面上的大型資料中心競爭。



3. 未來的隱性紐帶：AI 代理人與無人化地緣賽道



如果說 SpaceX 未來真的能對 AI 產生典範轉移，那可能的劇本就是擴展到極端環境。比如戰爭，所有的指揮和協同作戰都直接改由來自太空遙控！



另外，當 SpaceX 透過 Starship（星艦）將每公斤發射成本壓到不可思議的低點時，它實質上是在建立一個「太空物理載體平臺」。未來的無人機蜂群、自動化太空工廠、甚至是火星探測的前哨站，都必須依賴高度自主、不需要地面指令的 AI 代理人。但那是中長期的目標（20年？），絕非易事！



今晚這場 1.8兆美元的 IPO，本質上是全球最大規模的物理基礎建設商業化驗收，它向資本市場證明了，重工業和硬科技也能滾出類似軟體的高毛利與高成長。如果單看對軍工通訊產業的衝擊，看的是現金流與結合美國國力的全球壟斷力；而如果想看 AI 的典範轉移，看的是下一個十年的物理邊界突破。



現階段把 SpaceX 當作 AI 股來炒作，顯然是高估了短期技術融合的速度，如果上市後股價進一步飆升，恐怕將成為AI泡沫的重要推手！