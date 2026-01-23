王月二度開顱曾昏迷五天 女兒鬆口曝最新病況

60歲藝人王月去年（2025）因在家中跌倒，兩次緊急進行開顱手術，一度在加護病房昏迷五天。好友陳鴻透露，曾傳訊息給王月，遲遲未獲得回音，所幸近期終於收到王月女兒的代為回覆，「終於可以鬆了一口氣。」

王月進行開顱手術，陳鴻透過臉書曝光近況（圖／翻攝自臉書）

陳鴻和王月關係甚好，得知好友受傷後，傳訊息表示如果有需要，自己一定隨傳隨到：「我最能體會這個脆弱的時候，最需要帥哥專人伺候。」然而從去年12月30日起，王月就再也沒有回覆訊息，電話也都未接，21日再傳訊關心，提醒天涼了多注意保暖，仍沒有回音。

廣告 廣告

所幸近日王月的女兒，終於透過媽媽的手機回覆，透露王月目前狀況都好，就是需要時間恢復體力，「現在媽媽都跟我住在一起，別掛心喲！」並表示王月的身體健康狀況，在年後應該會更好，「就可以跟可愛的鴻哥抱一抱了！媽媽說：她愛你喲。」

陳鴻傳訊息關心王月，終於獲得回覆（圖／翻攝自臉書）

心中懸著的大石終於能放下，陳鴻俏皮地回道：「請妹子您跟她說等她一切ＯＫ，我們年後就一起去地政事務所公證，我會等她的。」他內心也感慨，活到這把年紀，只要身旁聊得來的好友活得好好的，就已足夠。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導