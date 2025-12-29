王月在家暈倒緊急開顱取血塊 「頭蓋骨少一部分」呼吸困難

王月12月3日才轉到一般病房。翻攝王月臉書



60歲王月今晚（12╱29）突在臉書透露這個月得了一個大病，「11╱26在家不慎暈倒，頭撞地之後，我就當場昏迷沒了記憶，還好我遇到了好多貴人即時送至醫院動了開顱手術把血塊拿出救治」。本周將接受「顱骨復原」手術，照片中的她剃光頭髮躺在病床上，但仍堅強比YA透露：「醫生告訴我，我真的很幸運，這是一場髗骨受傷，造成最小傷害的意外。我才懂了，奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕，重活1次比以前知足。」

王月11月26日暈倒後緊急動刀，她透露兒子在手術前簽下「生命急救同意書」，女兒當天在釜山也立即改了機票馬上回到台北，所幸手術順利，「之後在加護病房昏迷了5天，8天後12月3日才轉到一般病房，也因此知道原來頭蓋骨少了一部分，每1天、每1口呼吸都變得很困難。請教了醫生，才知是因為沒有頭蓋骨，腦部直接受壓大氣壓力，就會發生這些狀況，等頭蓋骨蓋回去就會好很多」。

王月（左）由女兒細心照顧。翻攝王月臉書

也因這場意外，讓王月看見了很多光，她感謝萬芳醫院和無相氣能療養協會 、101教會的幫助，讓她深深感受到被接住的力量，「這周我將接受『顱骨復原』手術，不知是不是還有這麼多的幸運，可以度過，心中有不安，也有更多感恩。雖然還是會掉淚，心中會常想著我是不是還有什麼遺言沒有交代，但其實……我最想說的是一直給我幫助和鼓勵的朋友，雖然我現在沒有太多的體力可以一一好好的感謝您們，但請一定要接收我的萬千謝意」。

明天是李國修冥誕，王月說：「最想跟他說的是，如果我發生什麼事情，請他務必要來接我，這就是我最大的遺願。」最後仍不改幽默地說：「在家是不是也要戴安全帽了。」

