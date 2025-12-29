王月家中暈倒開顱急救！加護病房昏迷5天 吐露最深遺願：請國修務必來接我

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

60歲資深女星王月近日突然神隱近一個月，引發外界關心。她今（29）日親自透過社群平台透露，自己11月底於家中不慎暈倒，頭部重擊地面，傷勢嚴重，緊急送醫後接受開顱手術，並在加護病房昏迷長達5天，所幸最終撐過生死關卡。

60歲資深女星王月今（29）日透露，自己11月底於家中不慎暈倒，緊急送醫後接受開顱手術。（圖／取自臉書／王月（月姐））

王月表示，11月26日在家不慎暈倒，頭撞地後當場昏迷，所幸在貴人協助下即時送醫，緊急進行開顱手術取出血塊，才得以保住性命。她透露，兒子在手術前簽下生命急救同意書，人在釜山的女兒也立刻改機票返台陪伴。

手術雖然順利，但王月術後仍在加護病房昏迷5天，直到住院第8天的12月3日才轉至一般病房。她醒來後才得知自己頭蓋骨「少了一部分」，導致腦部直接承受大氣壓力，每一口呼吸都變得困難。醫師解釋，待日後進行顱骨復原手術，狀況就會好很多。

王月感慨自己能夠撐過來相當幸運，醫師也告訴她，這起意外屬於顱骨受傷中傷害相對最小的案例。她表示，這段時間讓她重新體會生命的際遇，「奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕，重活一次比以前知足。」

她也透露，本週將再度接受顱骨復原手術，心中難免不安，甚至擔憂落淚，偶爾也會想到是否還有遺言未交代。明（30）天便是王月亡夫李國修冥誕，她表示，「如果我發生什麼事情，請他務必要來接我，這就是我最大的遺願」文章最後她也祝福大家，歲末年終平安再平安。

【王月社群原文】

這一個月我得了一個大病，對我來說非常不容易。

11/26在家不慎暈倒，頭撞地之後，我就當場昏迷沒了記憶，還好我遇到了好多貴人即時送至醫院動了開顱手術把血塊拿出救治。

兒子也在手術前簽下「生命急救同意書」，女兒當天在釜山也立即改了機票馬上回到台北。手術順利，之後在加護病房昏迷了五天，八天後12月3日才轉到一般病房，也因此知道原來頭蓋骨少了一部分，每一天、每一口呼吸都變得很困難。請教了醫生，才知是因為沒有頭蓋骨，腦部直接受壓大氣壓力，就會發生這些狀況，等頭蓋骨蓋回去就會好很多。

但也正因如此，這一個月讓我看見了很多光。

多麼謝謝一路守護我的萬芳醫院許秉閎醫師與醫療團隊、無相氣能療養協會、101教會。深深謝謝那些為我禱告、為我點燈、為我默默祝福的親朋好友們。無論是信仰、心念，還是彼此的牽掛，我都深深感受到被接住的力量。

這週我將接受「顱骨復原」手術，不知是不是還有這麼多的幸運，可以度過，心中有不安，也有更多感恩。

雖然還是會掉淚，心中會常想著我是不是還有什麼遺言沒有交代，但其實⋯我最想說的是一直給我幫助和鼓勵的朋友，雖然我現在沒有太多的體力可以一一好好的感謝您們，但請一定要接收我的萬千謝意。

但也正是在這樣的時刻，我才明白，人生裡有些關卡，並不是我們選擇的，而是生命，在某一刻，輕輕轉了一個彎。這樣的轉彎，有一個名字，叫做「生命際遇」。

我也特別感謝那些替我向各方神明祈求的心意，阿爸天父、達賴喇嘛、女媧娘娘、奉天宮、福天宮、土地公⋯⋯那些無聲卻溫柔的力量，得知後一次次讓我感激到落淚。

醫生告訴我，我真的很幸運，這是一場髗骨受傷，造成最小傷害的意外。

我才懂了，奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕，重活一次比以前知足。

想把這段路上收到的祝福與力量，送給所有正在與身體共戰、與恐懼同行的人。請相信我們遇到的，不只是考驗，也可能是一次重新被生命接住的際遇。我們都不是孤單的。願我們在最脆弱的時候，都能被光照見、被愛包圍。

明天是國修的冥誕，最想跟他說的是，如果我發生什麼事情，請他務必要來接我，這就是我最大的遺願。

歲末年終祝福大家，平安再平安。

#在家是不是也要戴安全帽了

