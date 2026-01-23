王月家中重摔2度開顱 好友陳鴻曝她最新病況

【緯來新聞網】台灣資深舞台劇演員、屏風表演班藝術總監王月，於2025年11月在家中發生嚴重跌倒事故，導致顱內出血需緊急開顱手術，經歷五天加護病房昏迷後逐步甦醒。好友陳鴻透過社群平台發文透露目前王月已返回住家靜養，身體狀況穩定，體力仍在恢復中。

王月家中重摔2度開顱。（圖／陳鴻臉書）

王月2025年11月26日突然於住所昏倒並撞擊頭部。送醫後檢查顯示顱內出血，需立即手術移除血塊，其子女緊急簽署急救同意書。王月後續在社群貼文中提及，術後清醒發現頭蓋骨部分缺失，呼吸因直接受大氣壓力影響而感到困難。



王月在2025年底曾公開表示，奇蹟並非毫髮無傷，而是能從重傷中存活，讓她更感珍惜生命。她亦在手術後數日發文悼念亡夫李國修，表達對生死的坦然與依戀。

對於王月目前情況，長年合作夥伴陳鴻於社群平台透露：「等了這麼久，總算等到了您的好消息，總算可以鬆了一口氣。我們年紀大了，不要再為了什麼理想往死裡整，天天為了劇團燒腦搞裡頭，也不要擔心被笑理光頭，只要我們這幾個聊得來的老傢伙都活得好好的就足夠。



陳鴻也感嘆：「懂自重的人，不等生病了才想起保養，而是把每一個天亮，都當作是生命的禮物。走著走著才覺得這年頭越來越難再交心朋友，可以相知相惜的老朋友比什麼都重要。」

