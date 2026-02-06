王月昏迷生死關頭曝光 曾國城揭她現況「很虛弱」

曾國城三個月甩肉8公斤，連兒子都看傻。(記者胡舜翔攝)

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立集團「馬立全開」年度尾牙今晚盛大舉行，現場星光熠熠，曾國城今晚露面明顯消瘦不少。他坦言目前體重維持在85公斤，已持續兩個月。他大方承認使用最低劑量的瘦身藥物輔助，三個月內成功甩掉7、8公斤。曾國城笑說：「副作用就是整個人太輕盈了！」甚至連兒子定神一看都驚呼他「瘦成一道閃電」，老婆更開心他終於能穿回以前的帥氣舊衣。

至於員工福利，曾國城旗下的「曾拌麵」海外銷量穩定，尤其歐洲市場反應超乎預期。他豪氣承諾，年終獎金至少一個月，並將帶領數十名員工前往越南胡志明市進行四天三夜的員工旅遊，犒賞大家一年的辛勞。

曾國城帶數十員工爽玩胡志明市，大方承諾年終至少一個月。(記者胡舜翔攝)

資深藝人王月因家中暈倒導致顱內出血，緊急進行開顱與顱骨復原手術。曾國城表示，上上禮拜聽聞恢復狀況不錯，但王月目前仍非常虛弱，曾國城透露，王月當時察覺身體不適，一度還堅持要開車就醫，所幸後來是在戶外撞到花圃被發現，而非一個人在家中，「這是不幸中的大幸，如果在家沒人發現，可能就是下一個小鬼(黃鴻升)。」談及拍攝安全他也藉此呼籲大眾，環境與人身安全必須時刻注意，「遺憾造成不是一時，是一輩子的。」

