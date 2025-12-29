王月昏迷緊急開顱！兒簽放棄急救同意書…將再動刀「淚揭最大遺願」

記者徐珮華／綜合報導

60歲資深藝人王月逾1個月未更新社群動態，今（29）日首度公開原因，透露上月26日在家不慎暈倒當場昏迷，不僅失去記憶，更緊急送醫接受開顱手術取出血塊。當時兒子急忙簽下放棄急救同意書，女兒也自國外趕回台北，足見情況危急。而她在加護病房昏迷5天後順利甦醒，隨後轉回一般病房，如今病榻照也曝光。

王月上月意外昏迷。（圖／翻攝自王月臉書）

王月貼文開頭寫下「這一個月我得了一個大病，對我來說非常不容易」，回憶本月初轉回一般病房後，才發現自己頭蓋骨少了一部份，每次呼吸都變得格外吃力，詢問醫師後才得知腦部受到大氣壓力影響，待頭蓋骨復原後才會明顯改善。歷經生死關頭，她也有感而發「奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕」，並坦言「重活」後變得更加知足。

王月曬出平頭病榻照。（圖／翻攝自王月臉書）

本週王月將進行顱骨復原手術，心中仍有不安，不確定是否還能有如此多的幸運，也經常情緒失控落淚，忍不住思索是否還有遺言未交代。明日將是亡夫李國修70歲冥誕，她吐露心中最大遺願「如果我發生什麼事情，請他務必要來接我」，一席話令人動容，網友則紛紛留言為她送上祝福。

