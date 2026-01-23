王月昏迷2度動開顱手術 女兒代發聲吐現況
60歲資深女星王月去（2025）年突然在社群透露身體出狀況，11月時在家暈倒、頭撞地昏迷，隨即送醫進行開顱手術，於是又在醫院昏迷了5天，醒來後感到呼吸困難，直到12月底再一次動手術將頭蓋骨復原。對此，好友主持人陳鴻近日表示聯繫上王月的女兒，並揭露王月2度手術的近況。
陳鴻23日凌晨在社群發文，表示終於可以鬆一口氣，原來是他收到了來自王月的消息。隨後他釋出與王月的私訊截圖，可見他從得知住院消息後，就多次嘗試與王月聯繫，包含文字訊息、語音通話，但此前都未獲得回應，直到近日王月女兒才透過王月的手機回覆：「媽媽的狀況都好，但就是體力還需要時間復原。」
同時女兒也透露，目前與王月住在一起，不用擔心沒人照顧的問題，「再讓媽媽好好休養一陣子，我想年後會更好，就可以跟可愛的鴻哥抱一抱了」，更轉達王月的話：「媽媽說：她愛你呦。」陳鴻則有感而發，「我們年紀大了，不要再為了什麼理想往死裡整，天天為了劇團燒腦搞裡頭，也不要擔心被笑理光頭，只要我們這幾個聊得來的老傢伙都活得好好的就足夠，懂自重的人，不等生病了才想起保養，而是把每一個天亮，都當作是生命的禮物」。
王月去年公開生病消息時，坦言2度手術不知道還能多幸運，即使心中感到不安，仍認為與其有遺言，不如想好好感謝給予幫助和鼓勵的朋友，還了解到「奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕，重活一次比以前知足」。最後，她也向亡夫李國修喊話：「如果我發生什麼事情，請他務必要來接我，這就是我最大的遺願」，當時引發圈內好友、粉絲擔憂。
更多中時新聞網報導
A-Lin玩娜魯one哏 盼登大巨蛋個唱
流感連2周升溫 估春節達就診高峰
白嘉莉赴英旅遊心繫畫展 返台5年想置產
其他人也在看
6罪狀開撕！長子娶億萬千金婚前協議曝 貝克漢夫妻心碎揭唯一和解條件
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）的26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham），近日突然在社群IG開撕家族，聲明曝光後迅速在歐美娛樂圈爆引爆。據悉，布魯克林在婚前簽下一份極其嚴苛的婚前協議，讓貝克漢夫妻擔心若小倆口感情生變兒子將孤立無援，並曝光唯一和解的條件。三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前 ・ 3則留言
「野生趙露思」現身夜市擺攤！素顏零偽裝賣「7元蛋糕」驚喜真相曝光
中國大陸女星趙露思近日再度成為話題焦點。才剛憑戲劇「許我耀眼」重新站穩腳步的她，竟被網友直擊現身海南夜市擺攤，素顏上陣、圍裙加身，親手下廚做起小吃，毫無明星包袱的模樣，迅速在社群掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 40則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 62則留言
徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖
「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 94則留言
Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」
Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32則留言
相差17歲不是問題！吳奇隆甜寵劉詩詩：從今以後，我的一切都歸妳
演員吳奇隆和女星劉詩詩因拍攝《步步驚心》相識，劇中八爺對被貶入辛者庫的若曦承諾，一定會奪取帝位來娶她，誰料劇中的承諾變成現實版，戲裡揪心但戲外延續長情，兩人由銀幕情侶升級，他們也索性大方認愛：「我們很珍惜這份得之不易的感情！」，不得不讓人感嘆緣分妙不可言。《優活健康網》特摘此篇分享吳奇隆與劉詩詩的愛情故事。優活健康網 ・ 1 天前 ・ 7則留言
恭喜！八點檔女神宣布懷孕 昏倒送醫驚見2條線
恭喜！八點檔女神宣布懷孕 昏倒送醫驚見2條線EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 8則留言
女醫控「被當提款機」 前婆婆駁：她常飆罵老公、離婚後總算安寧
台南市東區深耕17年的「侯娟妃婦產科診所」無預警歇業，女醫師侯娟妃一度被父母與丈夫報案列為失蹤人口。隨著失蹤謎團破解，侯娟妃與前夫家庭的離婚訴訟內幕也隨之曝光，前婆婆更出面反擊駁斥相關指控。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 48則留言
《死亡筆記本》彌海砂現在長這樣！ 新劇扮相粉絲嘆歲月太無情
日本37歲女星戶田惠梨香，18歲在電影版《死亡筆記本》飾演「彌海砂」一角走紅，她在劇中雙馬尾的甜美造型，至今仍蔚為經典。近日戶田惠梨香接連在社群替新戲宣傳，卻意外掀起討論，大票日本網友直呼認不出她就是昔日的彌海。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 34則留言
被兒子點名最惡婆婆！維多莉亞用一張黑白照冷處理 被網解讀裝沒事
貝克漢家族風暴越燒越烈！長子公開指控母親在婚禮上的爭議行徑後，外界關注「貝嫂」是否正面回應。沉默多日的維多莉亞，終於在社群平台現身，卻選擇用一張黑白舊照「說話」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 9則留言
29歲女模柯柯癌逝！「張立東、溫妮」悲痛發聲 哀悼：勇敢又美麗
台灣模特兒柯柯（Chloe）2021年因視力模糊症狀遲遲未改善，就醫接受核磁共振檢查後，發現腦內長了近10公分大的腫瘤，隨後順利開顱切除。未料她去年初再度確診惡性心臟血管肉瘤，儘管積極接受治療，仍於今（22）日上午病逝，得年29歲。消息曝光後，粉絲紛紛湧入社群留言表達不捨，演藝圈友人也陸續發聲哀悼。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 4則留言
甄子丹女兒「低胸辣腿」慶生22歲 10年前超反差舊片被翻出
香港武打巨星甄子丹與名模妻汪詩詩婚後育有一對兒女，其中女兒甄濟如（Jasmine）不僅遺傳了媽媽的好基因，也跟隨父母腳步進入演藝圈。而19日迎來22歲生日的甄濟如，日前就大方曬出穿著低胸、露出辣腿的慶生近照，還公開10年前的影片，立刻引起網友討論。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 11則留言
許瑋甯當媽後再曝新身份 三寶爸楊祐寧想挑戰野營
許瑋甯當媽後再曝新身份 三寶爸楊祐寧想挑戰野營EBC東森娛樂 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
台8女星李又汝懷孕！跨年禱告成真「人生最棒的驚喜」
演藝圈再傳喜訊！藝人李又汝今（21日）分享已懷孕3個月的好消息，透露自己與老公「修哥」即將迎接兩人第一個孩子，消息一出立刻湧入大量祝福。她表示，這份幸福源自於2024年跨年禱告會上寫下的2025年第一個願望，直呼：「真的完全不記得自己有許過這個願望，卻在2025年底實現了！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 17則留言
修修臉？48歲侯佩岑「近照認不出」 網熱議：以為是溫嵐
女星侯佩岑近年把演藝重心放在中國，去年參加陸綜《乘風2025》（浪姐6）後，事業聲勢與人氣同步攀升。她日前更新小紅書，影片中卻可看出，臉部輪廓與過往相比似乎出現變化，也掀起網友熱烈議論。太報 ・ 1 天前 ・ 71則留言
早餐店巧遇大咖男神！一票粉絲「被買單」細節曝老派溫柔
早餐店巧遇大咖男神！一票粉絲「被買單」細節曝老派溫柔EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2則留言
幻術大仙「配偶欄歸洞了！」穿唐裝、腳踩木屐 甜攜愛妻登記結婚
台灣知名網紅魔術師「幻術大仙」，靠著變化無窮的手法與幽默詼諧的風格，廣受各大廠商、企業喜愛，活動更是接到手軟。今（22日）他驚喜宣布與女友登記結婚，正式升格人夫，讓網友驚喜直呼：「配偶欄歸洞了。」中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 10則留言
陳伊錯愕「被退隊」 樂天球團回應：非無故中止合作
樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls「樂天女孩」20日公布五位成員離隊，包括陳伊、嘎琳、芷軒、小葳葳、丘薆。其中，陳伊於21日發文中寫到「雖然很多人聽到離開樂天這消息跟我一樣很錯愕 」，疑似退隊並非本意，對此樂天也做出回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 15則留言
電影《異域》經典再現！「柯俊雄原型」長眠地找到了 後代下跪痛哭
影迷們難忘的經典電影《異域》中，已故金馬影帝柯俊雄飾演的李國輝團長，其真實原型人物長眠地終於曝光。YouTube頻道《看你老墓》主持人司徒建銘繼上次尋獲李彌將軍墓後，這次成功找到李國輝團長之墓，並且陪同孤軍二代王紹章、異域故事館董事長王根深、國軍心輔講師黃信凱前往祭拜，場面莊嚴肅穆，令人動容。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 48 分鐘前 ・ 1則留言