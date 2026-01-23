王月昏迷2度動開顱手術 女兒代發聲吐現況

王月暈倒昏迷動開顱手術，女兒出面曝現況。（圖／吳松翰攝、臉書 王月（月姐））

60歲資深女星王月去（2025）年突然在社群透露身體出狀況，11月時在家暈倒、頭撞地昏迷，隨即送醫進行開顱手術，於是又在醫院昏迷了5天，醒來後感到呼吸困難，直到12月底再一次動手術將頭蓋骨復原。對此，好友主持人陳鴻近日表示聯繫上王月的女兒，並揭露王月2度手術的近況。

陳鴻23日凌晨在社群發文，表示終於可以鬆一口氣，原來是他收到了來自王月的消息。隨後他釋出與王月的私訊截圖，可見他從得知住院消息後，就多次嘗試與王月聯繫，包含文字訊息、語音通話，但此前都未獲得回應，直到近日王月女兒才透過王月的手機回覆：「媽媽的狀況都好，但就是體力還需要時間復原。」

王月（右）與陳鴻是多年好友。（資料圖／盧禕祺攝）

同時女兒也透露，目前與王月住在一起，不用擔心沒人照顧的問題，「再讓媽媽好好休養一陣子，我想年後會更好，就可以跟可愛的鴻哥抱一抱了」，更轉達王月的話：「媽媽說：她愛你呦。」陳鴻則有感而發，「我們年紀大了，不要再為了什麼理想往死裡整，天天為了劇團燒腦搞裡頭，也不要擔心被笑理光頭，只要我們這幾個聊得來的老傢伙都活得好好的就足夠，懂自重的人，不等生病了才想起保養，而是把每一個天亮，都當作是生命的禮物」。

王月去年公開生病消息時，坦言2度手術不知道還能多幸運，即使心中感到不安，仍認為與其有遺言，不如想好好感謝給予幫助和鼓勵的朋友，還了解到「奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕，重活一次比以前知足」。最後，她也向亡夫李國修喊話：「如果我發生什麼事情，請他務必要來接我，這就是我最大的遺願」，當時引發圈內好友、粉絲擔憂。

