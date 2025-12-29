王月昏迷5天驚險開顱搶命 Lulu心疼發聲：一起幫月姐集氣

王月(左)動開顱手術，Lulu(右)暖心幫集氣。（圖／翻攝自王月（月姐） 臉書、資料照片）

60歲資深女星王月今（29日）晚間在臉書親自揭露，過去一個月她歷經生死交關的驚險時刻，11月26日於家中突然暈倒，頭部重重撞擊地面，當場昏迷並失去記憶，緊急送醫後立刻接受開顱手術清除腦部血塊，情況一度相當危急。消息曝光後，演藝圈好友紛紛湧入關心，其中Lulu（黃路梓茵）也在社群平台發文替王月集氣。

王月回憶，手術雖順利完成，但術後仍在加護病房昏迷長達5天，直到12月3日才轉入一般病房休養。她坦言，「頭蓋骨少了一部分，每一天、每一口呼吸都變得很困難」，字字句句令人心疼。

Lulu稍早則在臉書發文，感性表示：「我們一起幫月姐集氣，用任何你（妳）的方式，祈禱她平安渡過下一個關卡，謝謝你們」，Lulu更暖心祝福，深信一切都會順利：「我知道月姐一定沒問題的，她還有最棒的兒子女兒在她身邊做為最強後盾！我相信天上的國修老師也會看顧著她的，所有的一切都會非常順利！月姐儘管好好休養，隨時回來等妳給我們演出筆記喔，愛你」。

Lulu暖心發文，幫王月集氣。（圖／翻攝自Lulu 黃路梓茵 臉書）

王月也在貼文中提到，當時兒子在手術前簽下「生命急救同意書」，遠在釜山的女兒得知消息後立刻改機票，第一時間趕回台北陪伴，讓她在生死交關之際，仍被滿滿的家人之愛包圍。

目前王月正準備迎接下一關，預計將於近日接受「顱骨復原」手術，她坦言內心難免感到不安，但更多的是滿懷感恩，她感性寫道：「深深謝謝那些為我禱告、為我點燈、為我默默祝福的親朋好友們，無論是信仰、心念，還是彼此的牽掛，我都深深感受到被接住的力量 」。

王月也向一路支持的朋友們致謝：「雖然還是會掉淚，心中會常想著我是不是還有什麼遺言沒有交代，但其實……我最想說的是一直給我幫助和鼓勵的朋友，雖然我現在沒有太多的體力可以一一好好的感謝您們，但請一定要接收我的萬千謝意」。貼文一出，不少網友湧入留言替她加油打氣，盼她平安度過手術、早日康復，再次站上舞台，帶來熟悉而溫暖的演出。

