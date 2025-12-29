王月暈倒撞地開頭顱！怕復原手術出事曝遺願「國修務必來接我」

【緯來新聞網】60歲王月在愛夫李國修冥誕前一天的今晚（29日），發文透露11月底暈倒造成頭部重擊撞地，緊急送醫開刀，在加護病房昏迷5天，「頭蓋骨少了一部分」，坦言能撐過來「真的太幸運」。未來將進行「顱骨復原」手術，說不擔心是不可能：「如果我發生什麼事情，請他（李國修）務必要來接我，這就是我最大的遺願。」

王月遇上人生關卡。

王月於10月底才現身李國修經典劇作《半里長城笑噴版》彩排記者會，沒料到11月26日在家中暈倒、撞地，當場昏迷沒記憶，所幸遇到許多貴人即時伸出援手，將她緊急送往醫院，立刻接受開顱手術取出血塊。



當時情況危急，兒子在手術前簽下生命急救同意書；在釜山的女兒，第一時間立刻改機票飛回台北。好在手術順利，但她當時仍在加護病房昏迷5天，直到入院8天後才轉到一般病房。



她說：「原來頭蓋骨少了一部分，每一天、每一口呼吸都變得很困難。請教了醫生，才知是因為沒有頭蓋骨，腦部直接受壓大氣壓力，就會發生這些狀況，等頭蓋骨蓋回去就會好很多。」

王月（左）有女兒在旁鼓勵。

事後醫生告訴她，顱骨受傷是造成最小傷害的意外，「我才懂了，奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕，重活一次比以前知足」。



目前狀況，王月本周將再接受「顱骨復原」手術，坦言心中仍有許多不安、會忍不住掉淚，但也有很多的感恩，心中更冒出「我是不是還有什麼遺言沒有交代」。最重要的是，她很感謝給予幫助和鼓勵的朋友。



明天恰巧是李國修的冥誕，王月最想說的是，「如果我發生什麼事情，請他務必要來接我，這就是我最大的遺願」，實在令人揪心，而文章底下紛紛灌進粉絲好友的祝福。

