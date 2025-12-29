王月暈倒撞頭！緊急開顱昏迷5天 Lulu心疼「我們一起幫月姐集氣」

娛樂中心／綜合報導

王月在家頭撞地昏迷，被緊急送至醫院動開顱手術，Lulu心疼「「我們一起幫月姐集氣」。（圖／翻攝自王月、Lulu臉書）

60歲的王月日前在家不慎暈倒，頭撞地之後，當場昏迷沒了記憶，被緊急送至醫院動了開顱手術把血塊拿出救治。兒子也在手術前簽下「生命急救同意書」，女兒當天在釜山也立即改了機票馬上回到台北。王月手術後在加護病房昏迷了五天，如今頭蓋骨少了一部分，每一口呼吸都變得很困難。消息一出，Lulu 黃路梓茵今（29日）在社群心疼發文「我們一起幫月姐集氣。」

王月在加護病房昏迷了五天，如今頭蓋骨少了一部分，每一口呼吸都變得很困難。（圖／翻攝自王月臉書）

Lulu 黃路梓茵在社群發文「我們一起幫月姐集氣 ，用任何你（妳）的方式，祈禱她平安渡過下一個關卡 ，謝謝你們；）。我知道月姐一定沒問題的 ，她還有最棒的兒子女兒在她身邊做爲最強後盾！我相信天上的國修老師也會看顧著她的 ，所有的一切都會非常順利！月姐儘管好好休養，隨時回來等妳給我們演出筆記喔 ，愛你。」

王月今在社群發文，這一個月我得了一個大病，對我來說非常不容易。11/26在家不慎暈倒，頭撞地之後，我就當場昏迷沒了記憶，還好我遇到了好多貴人即時送至醫院動了開顱手術把血塊拿出救治。兒子也在手術前簽下「生命急救同意書」，女兒當天在釜山也立即改了機票馬上回到台北。手術順利，之後在加護病房昏迷了五天，八天後12月3日才轉到一般病房，也因此知道原來頭蓋骨少了一部分，每一天、每一口呼吸都變得很困難。請教了醫生，才知是因為沒有頭蓋骨，腦部直接受壓大氣壓力，就會發生這些狀況，等頭蓋骨蓋回去就會好很多。

王月接著寫道， 我這週我將接受「顱骨復原」手術，不知是不是還有這麼多的幸運，可以度過，心中有不安，也有更多感恩。雖然還是會掉淚，心中會常想著我是不是還有什麼遺言沒有交代，但其實⋯我最想說的是一直給我幫助和鼓勵的朋友，雖然我現在沒有太多的體力可以一一好好的感謝您們，但請一定要接收我的萬千謝意。但也正是在這樣的時刻，我才明白，人生裡有些關卡，並不是我們選擇的，而是生命，在某一刻，輕輕轉了一個彎。這樣的轉彎，有一個名字，叫做「生命際遇」。

王月最後強調，醫生告訴我，我真的很幸運，這是一場髗骨受傷，造成最小傷害的意外。我才懂了，奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕，重活一次比以前知足。

