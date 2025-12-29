王月暈倒緊急開顱！昏迷5天「少部分頭蓋骨」 吐最大遺願

王月緊急動了開顱手術。（圖／翻攝自王月臉書）





60歲女星王月今（29）日在社群平台曬出住院照，「這一個月我得了一個大病，對我來說非常不容易。」王月透露上月26日在家暈倒，頭直接倒地當場昏迷，幸好她遇到許多貴人及時出手，將她緊急送到醫院動了開顱手術取出血塊。

王月坦言，兒子當時在手術前簽下「生命急救同意書」，女兒也立刻改機票飛回台北，接著她在加護病房昏迷5天，直到3日才轉到一般病房，「也因此知道原來頭蓋骨少了一部分，每一天、每一口呼吸都變得很困難。請教了醫生，才知是因為沒有頭蓋骨，腦部直接受壓大氣壓力，就會發生這些狀況，等頭蓋骨蓋回去就會好很多。」

王月進一步提到，這週將接受「顱骨復原」手術，「雖然還是會掉淚，心中會常想著我是不是還有什麼遺言沒有交代，但其實⋯我最想說的是一直給我幫助和鼓勵的朋友，雖然我現在沒有太多的體力可以一一好好的感謝您們，但請一定要接收我的萬千謝意。」

王月直言，「醫生告訴我，我真的很幸運，這是一場髗骨受傷，造成最小傷害的意外。」她也想把這段時間收到的祝福與力量，送給送給所有正在與身體共戰、與恐懼同行的人，「明天是國修的冥誕，最想跟他說的是，如果我發生什麼事情，請他務必要來接我，這就是我最大的遺願。」



