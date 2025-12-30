王月暈倒送醫！開顱拿血塊「ICU昏迷5天」本周顱骨復原手術

資深藝人王月於29日晚間透過臉書發文，揭露自己近期經歷一場重大健康危機。她在11月26日家中暈倒後緊急送醫，接受開顱手術取出血塊，並在加護病房昏迷5天，直到12月3日才轉入普通病房。王月在貼文中提及，由於頭蓋骨缺損導致呼吸困難，本週將進行顱骨復原手術。同時，她也分享了自己的遺願，希望若有意外發生，已故丈夫李國修能來接她。

王月進行了開顱手術。（圖／翻攝自王月臉書）

王月在社群媒體上分享的照片顯示，她剃短了頭髮，但仍保持樂觀精神，面對鏡頭比出YA手勢。這與外界平時所見的她形成強烈對比，過去的王月總是氣色紅潤，經常在臉書上分享與家人的幸福互動。王月在貼文中特別提到，30日是她丈夫的冥誕，她想藉此機會向丈夫表達自己最大的心願。

廣告 廣告

黃路梓茵（LULU）隨即轉發王月的貼文，呼籲大家一起為王月集氣，相信她一定能順利度過下一個關卡，並祝福她好好休養。眾多藝人也紛紛在留言區表達關心與支持，包括鍾欣凌表示「有好多愛陪著妳，快快好好」，隋棠也送上祝福。此外，徐若瑄、彭佳慧、納豆等人也陸續留言，期盼王月能早日康復，以健康活潑的姿態重返大眾視線。

更多 TVBS 報導

60歲「杉菜媽」跌倒摔破頭蓋骨！王月昏迷5天搶救 淚吐最大遺願

杜詩梅組「水槍超人」團隊幫助光復！ 淚謝32藝人：Lulu陳漢典半夜匯款

「乾媽」王月昏迷開顱搶回命 Lulu心疼幫集氣：一定沒問題

北捷恐攻4死11傷！2人在加護 傷者送往雙北10醫院

