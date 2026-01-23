王月暈倒重摔「2度動開顱手術搶命」 昏迷5天歷經生死！女兒鬆口吐最新病況

60歲資深藝人王月昏倒撞到頭部，被緊急送醫開顱手術搶救，如今好友陳鴻捎來好消息。（翻攝自陳鴻臉書）

60歲資深藝人王月去年11月在家中暈倒，部撞擊地面後當場昏迷、失去記憶，被緊急送醫並接受開顱手術，清除腦內血塊搶救，撐過加護病房昏迷5天的關鍵期後，再進行顱骨復原手術，如今好友陳鴻捎來好消息，曝王月目前狀況。

王月突神隱近1個月引發外界關心，才知經歷生死關頭，震驚大票圈內好友。對此，好友陳鴻昨（22日）在臉書發文表示，收到王月女兒的私訊，透露「媽媽的狀況都好，但就是體力還需要時間復原。現在媽媽都跟我住在一起，別掛心喲。再讓媽媽好好休養一陣子，我想年後會更好，就可以跟可愛的鴻哥抱一抱了。」私訊中，王月還可愛的透過女兒表示，「她說她愛你喲。」讓不少網友看了相當感動。

廣告 廣告

陳鴻也安心地表示，年紀漸長後，更懂得珍惜身體與身邊能交心的老朋友，「只要我們這幾個聊得來的老傢伙都活得好好的就足夠，懂自重的人，不等生病了才想起保養，而是把每一個天亮，都當作是生命的禮物。」

事實上，王月去年底發文坦言，去年11月26日在家不慎暈倒，頭撞地後當場昏迷，所幸在貴人協助下即時送醫搶救，緊急進行開顱手術取出血塊，才得以保住性命，術後的她在加護病房昏迷5天，清醒後才發現「頭蓋骨少了一部分」，後續則將接受顱骨復原手術，經歷一切的王月，深怕還有遺言沒交代，當時不安的表示，12月30日正好是已故丈夫李國修的冥誕，「最想跟他說的是，如果我發生什麼事情，請他務必要來接我。」文章最後她也祝福大家，歲末年終平安再平安。

更多鏡週刊報導

澳網場邊爆「UU放送事故」！低胸辣妹成全場焦點 200萬人朝聖暴動：完全重點整理

「不想再錯過一條生命」 勇消詹能傑2年前遺憾曝光！他不捨曝：把生存機會交出去

每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物