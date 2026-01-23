王月暈倒「頭蓋骨少一塊」 花35萬復原顱骨近況曝

娛樂中心／李汶臻報導

資深藝人王月去（2025）年11月底不慎在家中暈倒，頭撞地後當場昏迷並緊急送院進行開顱手術。王月術後在加護病房昏迷5天，事發後的第8天才轉到一般病房，她12月底透過臉書PO文自曝病況，她透露由於頭蓋骨少了一部分，導致她每天、每一口呼吸都變得很困難。距她去年12月底發文曝病況，至今已過去近1個月，粉絲們持續關心王月接受「顱骨復原」手術後的最近狀況；老友陳鴻23日凌晨PO出兩人合照，並透露自己等了好久「總算等到好消息，總算可以鬆了一口氣」。

王月去年12月29日晚間突然發文透露自己剛從鬼門關回來，她11月底不慎暈倒，頭部重擊撞地，緊急送醫進行開顱手術並把血塊拿出來。她當時提到自己後續還要接受「顱骨復原」手術，更表示自己會選擇費用35萬元的PEEK材質頭骨，好處是能依照現況頭型做出的3D PEEK頭骨，外觀不會有缺陷。她當時還提前交代遺言、喊話亡夫「最想跟他說的是，如果我發生什麼事情，請他務必要來接我，這就是我最大的遺願」。





王月暈倒撞頭「二度手術花35萬」復原顱骨！老友PO照「最新近況」曝光

陳鴻（右）上傳與老友王月（左）的合影，曝光對方復原近況。（圖／翻攝自臉書@陳鴻）





而王月PO出這則貼文後，就沒再更新過近況。對於王月的復原近況，好友之一的陳鴻23日凌晨突然感性發文寫道「等了這麼久，總算等到了您的好消息，總算可以鬆了一口氣」，他還同步附上自己多次傳LINE關心王月的對話截圖，期間一度得不到對方回應。





陳鴻PO出傳訊關心王月的LINE截圖畫面。（圖／翻攝自臉書@陳鴻）





直到1月22日，王月女兒「妹子」終於代媽媽回覆陳鴻。對於母親王月的最新近況，女兒「妹子」透露媽媽目前都跟她同住，但就是體力還需要時間復原。她表示，再讓媽媽休養一陣子，預計年後就能和陳鴻見面擁抱。她還特別代母傳話「媽媽說：她愛你喲」。陳鴻則逗趣回應稱會耐心等待王月歸來，更幽默約定說「年後一起去地政事務所公證」，貼文曝光逗笑不少網友。

