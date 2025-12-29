王月爆「跌倒昏迷」急動開顱！兒簽放棄急救…再動刀吐「最大遺願」
娛樂中心／巫旻璇報導
60歲資深藝人王月逾一個月未更新社群動態，今（29日）親自發文說明近況，首度揭露自己歷經一場生死關頭。她透露，上月26日在家中不慎暈倒，頭部重擊地面後當場陷入昏迷並失去記憶，緊急送醫後接受開顱手術取出腦部血塊，所幸及時搶救撿回一命。
王月今（29日）發文分享，上月26日在家中不慎暈倒，頭部重擊地面後當場陷入昏迷並失去記憶，送至醫院動了開顱手術把血塊拿出救治。（圖／翻攝自王月臉書）
王月今（29日）發文分享，上月26日在家中不慎暈倒，頭部重擊地面後當場陷入昏迷並失去記憶，送至醫院動了開顱手術把血塊拿出救治，手術前情況一度危急，兒子緊急簽下「生命急救同意書」，女兒當時人在南韓釜山，也立刻改機票趕回台北陪伴。手術順利完成後，她在加護病房昏迷長達5天，直到第8天、12月3日才轉入一般病房，這段期間才逐漸意識到自己少了部分頭蓋骨。她坦言，由於顱骨尚未復位，腦部直接承受大氣壓力，導致每日呼吸與行動都格外吃力，經醫師說明後才了解原因，並得知待日後完成顱骨復原手術，狀況可望大幅改善。她也透露，預計本週將再度接受「顱骨復原」手術，心中難免不安，但更多的是感恩。
回顧這段病中歷程，王月（左）特別感謝萬芳醫院許秉閎醫師與醫療團隊。（圖／翻攝自王月臉書）
回顧這段病中歷程，王月感性表示，這一個月雖然艱難，卻讓她看見許多溫柔的光。她特別感謝萬芳醫院許秉閎醫師與醫療團隊、無相氣能療養協會、101教會，以及一路為她禱告、祝福、點燈的親友們，讓她深刻感受到被接住的力量。
王月也提到，面對生死邊緣，內心曾反覆思索是否還有遺願未交代，淚水難免落下，但最想說的，仍是對所有給予幫助與鼓勵的朋友表達最深的謝意。她坦言，人生有些關卡並非自己選擇，而是生命在某個時刻悄然轉彎，她將這樣的轉折稱為「生命際遇」。此外，王月也感謝各界替她向不同信仰祈福的心意，包含天父、達賴喇嘛、女媧娘娘、奉天宮、福天宮、土地公等，這些無聲卻溫柔的力量，讓她數度感動落淚。她轉述醫師的話指出，這次意外屬於顱骨受傷中相對傷害較小的一例，也讓她體悟「奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕」，並更加珍惜重新活過一次的機會。
文末，王月將這段經歷化為祝福，送給所有正在與病痛與恐懼對抗的人，鼓勵大家相信，遭遇的不只是考驗，也可能是一次被生命重新接住的際遇。她也提到，明日適逢摯愛國修的冥誕，心中最深的願望是：「如果我發生什麼事，請他一定要來接我。」並祝福大家歲末年終平安再平安。
原文出處：王月爆「跌倒昏迷」緊急動開顱！兒簽放棄急救同意書…再動刀吐「最大遺願」
更多民視新聞報導
傅子純驚爆「藏私生子」孩子的媽竟是蘇晏霈？他曬合照親自回應了
李多慧辣穿透膚衣「黑Bra現形」 熱舞13秒晃片流出！
李運慶《豆腐媽媽》首演八點檔就挑戰「渣男」外遇王晴！正宮蘇晏霈全被蒙鼓裡
其他人也在看
福原愛罕吐與江宏傑離婚關鍵 認了「初期就出狀況」
前日本桌球國手福原愛2021年與前夫江宏傑離婚後，時隔4年無預警公開再婚懷孕的消息，掀起外界討論。而她日前接受採訪，也罕見吐露與前夫感情破裂的關鍵，坦言從結婚初期兩人就出現問題，更透露與新婚夫橫濱男（A先生）的互動。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 57
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 10 小時前 ・ 73
他酸爆柯文哲：沒想到我們投票選一個市長，結果竟然會自己踩飛輪
民眾黨27日在新北新莊舉辦「為新北應援」活動，替宣布參選2026新北市長的主席黃國昌造勢，前主席柯文哲到場力挺；柯文哲致詞時表示，「沒有想到僱一位會計師，會計師竟然會便宜行事」。對於柯的說法，知名評論員石明謹嘲諷，其實我們也沒有想到說，我們投票選一個市長，結果他竟然會自己踩飛輪。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 120
章子怡女兒才是「最強星二代」！10歲就推出自己的繪本作品 網驚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 5 小時前 ・ 7
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 23 小時前 ・ 21
強震嚇壞2寶爸衝房間找老婆！兒在客廳「滿臉問號」畫面曝
生活中心／楊佩怡報導昨（27）日23時05分宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的台灣東部海域，不少民眾紛紛慌張奔跑至1樓戶外空間，並紛紛在社群上傳紀錄到的危險瞬間。桃園一名2寶媽網友在社群上分享地震當下「爸爸的反應」，竟是第一時間衝去房間找老婆，留下兩個兒子在餐桌前滿臉問號，42秒畫面曝光後，至今吸引了超過65萬人朝聖。民視 ・ 1 天前 ・ 18
GD成救贖！小S深夜告白「讓我勇敢面對世界」 親吐：低潮期靠你撐過
韓流天王G-DRAGON（權志龍、GD）11月初在台北大巨蛋開唱，不只吸引大批粉絲朝聖，演藝圈也掀起追星潮。本報先前直擊小S（徐熙娣）身穿GD灰色周邊低調現身觀眾席，如今她更被網友發現，私下在GD的社群貼文下留言致謝，感性話語意外曝光。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 9
韓國瑜稱主政者為當今聖上 陳揮文酸「這句」
政治中心／楊佩怡報導日本媒體《讀賣新聞》近日披露，暗網流出3段錄音內容，指稱中國解放軍曾有意介入該次選舉、協助韓國瑜勝選。不料此報導卻讓立法院長韓國瑜強烈反彈，立刻在臉書發文質疑「若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？」。對此，資深媒體人陳揮文直言「如果賴清德真的稱帝？我們還可以上網開直播寫臉書，批評他、消遣他嗎？」。民視 ・ 10 小時前 ・ 285
成龍懊悔「嚴父教育」逼退房祖名…兒子連1年1通電話都不打了
國際動作巨星成龍（71歲），近日在宣傳新片時罕見談及與兒子房祖名（43歲）的疏離關係。成龍坦言過去篤信「嚴父出孝子」，長期採取高壓教育，甚至在兒子於特殊節日來電問候時予以斥責並掛斷電話，導致父子互動降至冰點。隨著年歲增長，成龍對此深感懊悔，公開認錯表示「教育方式錯了」，如今不再強求，只盼兒子能平安快樂。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 161
喜報／堂本光一宣布結婚 女方身份為一般人
日本演藝圈喜訊再加一，人氣組合DOMOTO成員堂本光一今天（28日）透過經紀公司星達拓娛樂公告，表示已經登記結婚，至於女方是誰則未詳述，他同時也向一路支持的粉絲以及工作人員表達感謝之意。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 18
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 19
李晧禎「全妝逛東區」無人認出...罕吐失落心聲 釣出一票網友曝真相
「釜山女神」李晧禎今年宣布回歸富邦勇士啦啦隊Fubon Angels，人氣居高不下。經常透過社群分享近況的她，近日發文透露自己全妝現身台北東區卻沒被認出，讓她不禁難過直呼：「看來我得再努力一下…」，貼文一出引發網友討論。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 40
陳喬恩公開真實體重！47.42公斤仍自律：不敢鬆懈
陳喬恩一向不避諱和粉絲分享生活點滴，她昨（28日）在Instagram限時動態大方公開自己的體重，引發不少討論。陳喬恩曬出一張由上往下拍的照片，赤腳站在體重機上，螢幕清楚顯示「47.42」公斤。這個數字對許多人來說已經是夢幻體重，但陳喬恩顯然沒有因此鬆懈，反而把它當成年底給自己的提醒。自由時報 ・ 13 小時前 ・ 3
福原愛再婚懷孕！溫泉旅行「聞硫磺味噁心」驚覺中獎 橫濱男反應曝光
37歲的日本前桌球天后福原愛自從與江宏傑離婚後，私生活動向一直是媒體關注焦點。近日她接受日媒專訪，親口證實已於2025年初夏與當初被傳出不倫戀的「橫濱男」A先生正式入籍結婚，且腹中已懷有第三胎！福原愛回憶，發現懷孕的過程相當戲劇化：當時她正與家人在溫泉旅行，一向熱愛泡湯的她，竟然對空氣中的「硫磺味」感到異常噁心反胃，這才察覺身體有異，檢驗後確認喜迎新生命。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 4
專訪／郭書瑤用交友軟體被檢舉！信義區遇帥潮弟弟 被要IG下秒尷尬了
郭書瑤（瑤瑤）近日為影集《何百芮的地獄戀曲》（原名《何百芮的地獄毒白》）第二季宣傳接受《三立新聞網》專訪，談到感情與生活狀態時毫不避諱，自曝已單身七年，更分享出國旅遊時一度嘗試交友軟體，被誤會盜用照片，甚至遭到舉報封鎖，讓她哭笑不得。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 10
全球百大帥哥出爐！于朦朧入榜「影片藏1句」網淚目 第1名已遭中共封殺
每年都會評選全球百大美女、百大帥哥的美國電影網站「TC Candler」，昨（28）日正版名單曝光，除了最受關注的百大美女名單，在韓國發展的台灣美女TWICE成員周子瑜、I-dle成員葉舒華入選外，全球百大帥哥的名單中雖然沒有台灣人，不過名單中也有亮點，第5名的就是今年過世的中國男星于朦朧，被認為其死因不單純，公布排名的影片中更寫道「Thruth」（真理）、「Justice」（正義）、「Answe三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 16
蜜雪全職媽媽圓夢返歌壇
「蜜雪薇琪」成員蜜雪（Michelle Hsu）與老公結婚17年，育有一雙兒女，近來回歸歌壇推出新歌〈真心的擁抱〉大獲好評，她滿懷感恩地說：「終於實現夢想了，我很開心！」她為此特別花了一年半的時間上唱歌課、練大提琴練到手長繭，把自己調整到最佳狀態。而她過去是團體成員，如今以個人之姿發片，她也笑說：「現在才有機會做自己，我真的晚人家很多！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
「IU前男友」李濬榮愛上大13歲單親媽 自招18歲出道公司管很嚴
男團U-KISS出身轉戰戲劇的「寶藏男孩」李濬榮，以《苦盡柑來遇見你》裡「IU前男友」英凡打開知名度，近期他在中天娛樂台熱播的動作喜劇《特務不受控》飾演傲慢的頂級巨星「姜佑宇」，是國情院鎖定的目標之一，因此安插由柳仁英飾演的菜鳥特務，同時也是單親媽媽的「林睿恩」在其身邊，兩人因此衍生出許多烏龍爆笑的事。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
「不想讓小孩感覺我一直不在！」林書豪親曝退休主因
前NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)球星林書豪，宣布退役後4個月後重返台灣，今邀請 777 名球迷出席粉絲見面會。林書豪透露，過去幾週都專心陪伴兒子，現在孩子只要沒看到他就會大哭。他感性表示，決定退休最重要的原因就是「不希望我的小孩因為我的工作，而感覺我一直不在身邊」。太報 ・ 1 天前 ・ 5
TPBL》回台灣當教練？林書豪不急著決定下一步：先好好感受生活
37歲新北國王球星林書豪決定卸下戰袍，對於下一步，林書豪表示，當教練、牧師的機會都不高，「先停下來，好好感受生活。」林書豪今在退役儀式後的聯訪被問及是否有機會回台灣執教，他坦言，機會不高，「當教練也是滿辛苦的，不想要那麼累，身體不要那麼痛，可以好好陪家人。」自由時報 ・ 22 小時前 ・ 1