王月爆「跌倒昏迷」急動開顱！兒簽放棄急救…再動刀吐「最大遺願」

娛樂中心／巫旻璇報導

60歲資深藝人王月逾一個月未更新社群動態，今（29日）親自發文說明近況，首度揭露自己歷經一場生死關頭。她透露，上月26日在家中不慎暈倒，頭部重擊地面後當場陷入昏迷並失去記憶，緊急送醫後接受開顱手術取出腦部血塊，所幸及時搶救撿回一命。





王月今（29日）發文分享，上月26日在家中不慎暈倒，頭部重擊地面後當場陷入昏迷並失去記憶，送至醫院動了開顱手術把血塊拿出救治，手術前情況一度危急，兒子緊急簽下「生命急救同意書」，女兒當時人在南韓釜山，也立刻改機票趕回台北陪伴。手術順利完成後，她在加護病房昏迷長達5天，直到第8天、12月3日才轉入一般病房，這段期間才逐漸意識到自己少了部分頭蓋骨。她坦言，由於顱骨尚未復位，腦部直接承受大氣壓力，導致每日呼吸與行動都格外吃力，經醫師說明後才了解原因，並得知待日後完成顱骨復原手術，狀況可望大幅改善。她也透露，預計本週將再度接受「顱骨復原」手術，心中難免不安，但更多的是感恩。

回顧這段病中歷程，王月感性表示，這一個月雖然艱難，卻讓她看見許多溫柔的光。她特別感謝萬芳醫院許秉閎醫師與醫療團隊、無相氣能療養協會、101教會，以及一路為她禱告、祝福、點燈的親友們，讓她深刻感受到被接住的力量。

王月也提到，面對生死邊緣，內心曾反覆思索是否還有遺願未交代，淚水難免落下，但最想說的，仍是對所有給予幫助與鼓勵的朋友表達最深的謝意。她坦言，人生有些關卡並非自己選擇，而是生命在某個時刻悄然轉彎，她將這樣的轉折稱為「生命際遇」。此外，王月也感謝各界替她向不同信仰祈福的心意，包含天父、達賴喇嘛、女媧娘娘、奉天宮、福天宮、土地公等，這些無聲卻溫柔的力量，讓她數度感動落淚。她轉述醫師的話指出，這次意外屬於顱骨受傷中相對傷害較小的一例，也讓她體悟「奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕」，並更加珍惜重新活過一次的機會。

文末，王月將這段經歷化為祝福，送給所有正在與病痛與恐懼對抗的人，鼓勵大家相信，遭遇的不只是考驗，也可能是一次被生命重新接住的際遇。她也提到，明日適逢摯愛國修的冥誕，心中最深的願望是：「如果我發生什麼事，請他一定要來接我。」並祝福大家歲末年終平安再平安。

原文出處：王月爆「跌倒昏迷」緊急動開顱！兒簽放棄急救同意書…再動刀吐「最大遺願」

