王月跌倒撞頭！緊急開顱手術昏迷5天 部分頭蓋骨遭移除

60歲的資深藝人王月近日因意外跌倒撞頭，導致腦部出現血塊，緊急進行開顱手術。她在手術後昏迷了五天，直到轉入一般病房才得知自己暫時失去部分頭蓋骨。

王月於29日在社群媒體臉書上分享自己的經歷，表示當時在家中突然暈倒，並失去記憶，幸運的是及時獲得了醫療救助。她的兒子緊急簽下「生命急救同意書」，而女兒則從韓國急忙返台陪伴。

王月（左）恢復意識後感謝醫師的幫助。（圖／王月臉書）

王月在恢復意識後，感謝醫護人員和親友的支持，並提到自己目前的情況使得呼吸和活動變得困難。她將接受顱骨復原手術，並對未來充滿感恩和期待。王月還提到，明天是已故丈夫李國修的冥誕，並表達了對他的思念。

王月的這次意外讓她更加珍惜生命，並感悟到「奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕」。

