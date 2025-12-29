王月跌倒緊急送醫！動「開顱手術」昏迷5天 最新病況曝

王月動開顱手術。（圖／翻攝自王月（月姐）Facebook）

60歲資深女星王月今（29）日晚間在臉書自曝過去一個月來的驚險瞬間，透露自己於11月26日在家中不慎暈倒，頭部撞地後當場昏迷失去記憶，她被緊急送醫動了開顱手術，清除血塊救治。王月在貼文中感性寫道：「手術順利，之後在加護病房昏迷了五天，八天後12月3日才轉到一般病房，也因此知道原來頭蓋骨少了一部分，每一天、每一口呼吸都變得很困難。」

王月也提到，兒子在手術前簽下了「生命急救同意書」，而當天身在釜山的女兒也立即改了機票，馬上趕回台北陪伴她，讓她在最脆弱的時刻仍感受到家人的守護。針對王月身體的不適，醫生解釋是因為沒有頭蓋骨，腦部直接受壓大氣壓力，等頭蓋骨蓋回去就會好很多。她透露，這周將接受「顱骨復原」手術，內心雖不免不安，但更多的是感激與祝福。

王月和老公李國修。（圖／中時資料照片）

王月坦言，雖然自己仍會掉淚，也常思考是否還有遺言未交代，但她最想表達的，是對一直給予她幫助與鼓勵的朋友的感謝。她說自己目前體力有限，無法一一親自致謝，但希望大家能感受到她滿滿的謝意。感謝一路守護她的醫療團隊與家人，感謝親友為她禱告與默默祝福，她也感性表示：「無論是信仰、心念，還是彼此的牽掛，我都深深感受到被接住的力量。」

談及此次生死經歷，王月形容這是一場意外卻意外地讓傷害降到最低，她寫下：「奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕，重活一次比以前知足。」她也呼籲大家珍惜生命每一刻，並將這段路上收到的祝福與力量送給正在與身體共戰的人，「我們都不是孤單的，願我們在最脆弱的時候，都能被光照見、被愛包圍。」

王月在貼文中也特別提到對家人的牽掛，尤其是對亡夫李國修，她感性寫下：「明天是國修的冥誕，最想跟他說的是，如果我發生什麼事情，請他務必要來接我，這就是我最大的遺願。」她表示，這段經歷讓她更加明白生命的無常，也更珍惜與家人、朋友相處的每一刻。她也幽默表示：「在家是不是也要戴安全帽了。」最後向大家送上祝福：「平安再平安。」

