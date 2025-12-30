王月開腦「頭蓋骨少一部分」連呼吸都困難 醫：術後留意頭痛、癲癇

60歲資深女星王月昨（29）日晚間在臉書發文，透露近一個月來的身體狀況，坦言自己11月底在家中不慎暈倒，頭部撞擊地面後當場昏迷失去記憶，隨即被送醫並接受開顱手術，清除腦內血塊，在加護病房昏迷5天才撿回一命。她透露因為「頭蓋骨少了一部分」，連呼吸都變得困難。根據台北榮總護理部衛教資料，術後要更加小心，尤其是轉入普通病房之後，要注意有無頭痛、嘔吐、癲癇發作等狀況出現。

開顱手術是在全身麻醉的狀況下進行，由醫師將頭骨打開，進行頭顱內腫瘤切除或是清除腦內血塊等。通常會進行開顱手術是為了減少腦組織壓迫，以及避免神經功能受損。術後會轉入加護病房觀察，經醫師評估病況穩定後，才會轉至普通病房。

開顱手術後的照護原則

在加護病房內醫護人員會觀察病人的意識及呼吸狀況進行調整，病人身上若有傷口引流管、腦壓監測管路、點滴管路、鼻胃管或導尿管等，千萬不可自行拔除，否則會造成傷害。

此外，醫護人員也會密集測量病人意識狀態，包括瞳孔大小、瞳孔對光的反射、體溫、心跳、呼吸、血壓、血氧濃度等數值。術後可以拿濕紙巾或毛巾，將傷口周圍頭髮上殘餘的血漬及優碘消毒溶液擦拭乾淨，不過頭部傷口會用紗布包覆，不可摳抓傷口。

在醫師同意下，護理師將協助採漸進式活動，例如搖高床頭、在床上進行全關節運動。術後恢復期間，醫師也會依照患者的肢體活動、認知及語言、吞嚥等功能，視需要會診復健科及安排相關復健治療；也會依照腫瘤類型、手術切除狀況，視情況安排會診及進行相關治療，例如放射線治療或化學治療。

頭蓋骨少一部分恐影響呼吸

王月透露因為頭蓋骨少了一部分，呼吸變得困難，請教醫生才知道是因為少了部分頭蓋骨，腦部直接受壓大氣壓力，才會發生這些狀況，等頭蓋骨蓋回去後，情況會改善許多。

中國醫藥大學附設醫院指出，可供顱骨成形使用的修補材料，除了自體組織還有異體材料，自體組織是用病人自身顱骨，異體材料則屬鈦金屬鈦板鈦網或高分子聚合物（如骨水泥）等植入材料。

另外，根據國軍臺中總醫院衛教資料，修補顱骨缺損，不僅能恢復外觀及顱骨保護功能，也可以改善部分神經功能障礙與不適症狀。不過，手術可能會有顱內出血、癲癇發作、中樞神經與傷口感染等風險。

跌倒成長者事故死亡第二大原因

根據衛生福利部112年死因統計資料顯示，跌倒已成為65歲以上長者事故傷害死亡原因的第二名，每10萬人中約有26.4人因此喪命。台灣老年人口逼近總人口20％，即將邁入超高齡社會，如何有效預防長者跌倒，已成為公共健康的重要課題。除關注長輩身體狀況外，居家環境安全同樣不可忽視。

臺北榮民總醫院臺東分院指出，長者跌倒常見原因包括下肢肌力不足、平衡感變差、視力退化，以及多重用藥造成的頭暈、意識不清與步態不穩等副作用。從臨床觀察發現，室內跌倒地點以臥室最常見，其次為客廳與浴室，因此居家環境的安全設計相當關鍵。

如何預防長者跌倒？

護理師建議，預防長者跌倒可以從三大方向著手。首先是打造安全的居家環境，包括保持地板乾淨、避免雜物堆積，安裝扶手與無障礙設施，確保室內照明充足，並避免使用容易鬆動或滑動的地毯。其次是加強穩健步態訓練，鼓勵長輩每日進行簡易伸展操或緩步行走運動，並在家人、看護或護理人員陪同下活動，提升肌力與穩定度。

此外，正確選擇鞋具與輔具也是防跌的重要關鍵，應協助長輩穿著防滑鞋，鞋底具備止滑紋路可以有效降低滑倒風險，並依需求正確使用拐杖或助行器。

若長輩不慎在家中跌倒，呼籲應先評估其頭部、意識狀態及四肢外觀與活動能力，若有傷口可先進行初步處理。一旦出現昏迷、大量出血或疑似骨折等嚴重情況，應立即撥打救護車送醫急救，並避免獨自將傷者抱起或扶回床上，以免造成二度傷害。