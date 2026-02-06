王月開腦2個月狀況曝 好友曾國城還原事發：還好沒變下一個小鬼

【緯來新聞網】藝人曾國城今（6日）出席三立集團尾牙，受訪時談及摯友王月去年11月因腦部受傷動手術的狀況，曾國城表示，目前得知王月恢復狀況尚可，只是身體仍相當虛弱、沒有力氣，暫時還無法復工，自己也尚未親自探視，多透過共同好友表達關心。他餘悸猶存感嘆，王月是「有福報的人」，因為當時身體不適仍堅持開車，好在撞到花圃引起注意才被及時發現送醫，他直言：「還好不是在家裡，否則沒人發現，難保不會變成下一個小鬼（黃鴻升）。」

曾國城談及好友王月近況。（圖／記者陳明中攝）

曾國城分享副業「曾拌麵」的好消息，透露目前在美國銷售成績優異，歐洲市場也穩定成長，為了慰勞員工，今年基本發放1個月年終獎金，並安排數十位員工前往越南胡志明市進行4天3夜的員工旅遊。至於私人行程，他透露每年過年紅包發放總額高達數十萬元。此外，兒子因聖誕節已返台過團圓，春節將不回國。

瘦身有成的曾國城在3個月內成功甩掉7、8公斤。（圖／記者陳明中攝）

近期瘦身有成的曾國城在3個月內成功甩掉7、8公斤，目前體重維持在85公斤已滿2個月，他笑稱老婆非常開心，因為他現在已經能穿回以前的衣服，身形明顯結實許多。

