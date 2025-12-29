王月開顱搶命昏迷5天 Lulu心疼發聲：我們一起集氣

Lulu心疼王月為她集氣。（圖／翻攝自王月臉書）





60歲女星王月今（29）日表示，因為在家暈倒撞到頭，緊急動了開顱手術拿出血塊，在加護病房昏迷5天，後來才轉入一般病房，不過這週又將接受「顱骨復原」手術，消息曝光後，讓許多人心疼不已。對此，女星Lulu（黃路梓茵）也發聲。

Lulu在社群轉發王月的貼文寫下，「我們一起幫月姐集氣，用任何你（妳）的方式，祈禱她平安度過下一個關卡。謝謝你們。」她也對王月有信心，因為有最棒的兒女在身邊作為後盾，「我相信天上的國修老師也會看顧著她的。」

廣告 廣告

Lulu也向王月喊話，「月姐儘管好好休養，隨時回來等妳給我們演出筆記喔，愛妳。」貼文曝光後，不少人也紛紛湧入為王月祈福。事實上，王月在表示這週將再度接受手術時，坦言心中有不安也有感恩，「明天是國修的冥誕，最想跟他說的是，如果我發生什麼事情，請他務必要來接我，這就是我最大的遺願。」

Lulu向王月喊話。（圖／翻攝自Lulu臉書）

Lulu向王月喊話。（圖／翻攝自Lulu臉書）



【更多東森娛樂報導】

●Andy翻版！范姜彥豐、粿粿「離婚贍養費」談不攏撕破臉

●陳漢典、Lulu喜上加喜！粉絲敲碗成真 嗨喊：特別棒

●旅遊驚魂記！Janet機場狂奔「一家四口被分開」結局超慘

