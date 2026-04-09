王月開顱術後4個月現況曝光！驚吐差點辦告別式 61歲生日做出重大決定高呼：重生快樂

季芹（右）、郁方（後）幫王月（中）慶生。翻攝臉書

資深演員王月去年12月底透露動了開顱手術，11月底時暈倒、頭撞地，當場昏迷沒有記憶，開顱取出血塊搶命。已故劇場大師丈夫李國修的子弟兵都很關心她，樊光耀出席活動時曾透露王月已經「離開台北」生活。經過4個多月治療與休養後，王月9日過61歲生日，也在社群上發文報平安。

對於腦部手術後恢復，王月指出：「腦部手術的恢復，和一般手術不同，需要多一點時間讓頭骨癒合、血流穩定，讓腦壓與神經慢慢回到平衡。」康復期約半年到一年。因不宜獨居，現在跟女兒「妹子」同住，「兒女給了我滿滿的照顧與陪伴。我會一步一步，好好恢復，好好生活，也學著安然接受生命帶來的每一次轉變。」

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王月透露現況：「目前一切安穩，四肢健全，言語清楚，記憶仍在。更記得那一份份為我祈禱與牽掛的心，滿懷感恩，這一關，真的是把命救回來的。說得直白一點，真的差一點，就要麻煩你們來參加我的告別式了…」

提前看見自己的告別式：沒有離別的傷懷

王月。翻攝臉書

王月並形容：「也因為這一次的意外，收到這麼多人的關心與祝福，這段期間，我彷彿提前看見了自己的告別式—沒有離別的傷懷，只有來自朋友們不論遠近，滿滿的愛與不捨，讓我無比動容。」如今也多了一份對生命的謹慎與珍惜，「謝謝你們每一份全心的祝福與打氣，我都收到了。那不只是支持，而是把我從生死邊緣拉回來的力量。」

意外後決定抱持「慷慨的心」敬對人生

經過這次意外後，王月也說做了重大決定：「從今以後，我要用一顆『慷慨的心』去敬對人生。慷是讓自己活在健康的心境裡不憂不慮、慨是對過去既往不咎心無罣礙不再遺憾。也用這份慷慨，去回應每一個得來不易的人、情、事與相遇。」

王月。翻攝臉書

在生日這一天，王月也說：「走到這裡，我才明白：不是每一個人，都能這樣留下來。所以此刻的我，是在領受一份再被賦予的生命，也更希望能理解—神要我學會的是什麼。因為這份重生，就是此生最深的禮物。非常謝謝您們，並且更愛您們。」高呼：「重生快樂。」



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