王月驚爆開顱手術！頭蓋骨缺一塊昏迷5天 淚求亡夫李國修：來接我

資深藝人王月29日晚間透過社群平台發文，驚曝自己11月26日在家中不慎暈倒，頭部重擊地面當場失去意識。據王月表示，她對事發當下完全沒有記憶，所幸遇到貴人協助緊急送醫，立即接受開顱手術取出血塊。

手術過程中，兒子在手術前簽下生命急救同意書，原本在韓國釜山的女兒得知消息後，第一時間改簽機票飛回台北。王月透露，手術雖然順利完成，但她在加護病房昏迷長達5天，直到12月3日才轉入一般病房。

轉入普通病房後，王月才得知自己頭蓋骨暫時被取下一部分。她表示，由於沒有頭蓋骨保護，腦部直接承受大氣壓力，導致每一天、每一口呼吸都變得格外困難。醫生解釋，這些症狀會在頭蓋骨復原手術後獲得改善。

面對即將到來的顱骨復原手術，王月坦言心中仍有許多不安，會忍不住掉淚，也會思考是否還有遺言未交代。她感慨地說，這次經歷讓她體悟到奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕，能重新活過來已經比以前知足。

王月特別感謝醫療團隊的專業照護，以及家人朋友的支持鼓勵。她表示，雖然目前體力有限，無法一一回應關心，但內心充滿感激。醫生告訴她，這是顱骨受傷造成最小傷害的意外，讓她深感幸運。

30日適逢亡夫李國修冥誕，王月感性表示，最想對李國修說的是，如果她發生什麼事情，請他務必要來接她，這是她最大的遺願。此番真情流露引發演藝圈關注，屏風表演班在臉書發文祝福，表示不能再失去王月。

與王月合作舞台劇的藝人Lulu也發文集氣，呼籲大家以各自的方式為王月祈禱平安。她相信有兒女作為後盾，加上天上的李國修守護，王月一定能順利度過這個關卡。眾多粉絲紛紛留言為王月加油打氣，祈願手術順利、早日康復。

