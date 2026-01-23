王月「兩度開顱」剃大光頭！陳鴻曝她現況⋯幽默喊：年後一起去「公證」

藝人王月去年11月突頭撞地昏迷，歷經兩度開顱手術，好友陳鴻在臉書分享她的近況。翻攝陳鴻臉書



藝人王月去年11月突然在家不慎暈倒、頭撞地昏迷，緊急送醫動開顱手術把血塊，還接受「顱骨復原」手術，她在12月PO出自己剃光頭兩度開顱的照片，讓親友都相當關心。對此，王月好友、知名美食家阿鴻今（23日）在透露，他從王月受傷後不斷傳訊關心，近日終於等到好消息，「總算可以鬆了一口氣」。

陳鴻在臉書發文表示：「等了這麼久，總算等到了您的好消息，總算可以鬆了一口氣。」他並PO出與王月女兒對話的截圖，告訴他王月目前的狀況都好，但就是體力恢復需要時間。

陳鴻與王月交情甚篤。翻攝陳鴻臉書

王月女兒並提到，目前媽媽都跟她住在一起，請陳鴻別掛心，再讓媽媽好好休養一陣子，「我想年後會更好，就可以跟可愛的鴻哥抱一抱了」，她並特別代母轉達：「媽媽說：她愛你喲」，陳鴻隨即幽默回訊：「等她一切都ok，我們年後就一起去『地政事務所公證』，我會等她的」，互動相當溫馨可愛。

阿鴻也在貼文最後感性說：「我們年紀大了，不要再為了什麼理想往死裡整，天天為了劇團燒腦搞裡頭，也不要擔心被笑理光頭」，他談到，只要聊得來的朋友都活得好好的就足夠，懂自重的人，不等生病了才想起保養，而是把每一個天亮，都當作是生命的禮物，「走著走著才覺得這年頭越來越難再交心朋友，可以相知相惜的老朋友比什麼都重要。」

