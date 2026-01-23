王月「兩度開顱」昏迷5天！女兒鬆口曝最新病況

陳鴻在社群曝光與王月女兒的對話。（圖／翻攝自陳鴻臉書）





60歲女星王月上月26日在家中暈倒當場昏迷，緊急送到醫院後進行開顱手術取出血塊，在加護病房昏迷長達5天，讓兒女擔憂不已，接著又接受「顱骨復原」手術，如今她的社群平台已將近一個月未更新，不少好友及粉絲都十分關心她的近況，對此，主持人好友陳鴻近日也成功聯繫上王月女兒，並曝光她2度開顱手術後的現況。

陳鴻自王月暈倒入院後，經常傳訊息詢問她的近況，近日王月女兒代為傳訊息表示，王月目前狀況一切都好，只是體力還需要時間恢復，「現在媽媽都跟我住在一起，別掛心呦！再讓媽媽休養一陣字，我想年後會更好，就可以跟可愛的鴻哥抱一抱了。」王月也透過女兒像陳鴻喊話：「愛你喲。」

陳鴻終於接到王月的好消息。（圖／翻攝自陳鴻臉書）

如今終於得知王月近況，陳鴻也幽默回應：「等她一切都ok，我們年後就一起去地政事務所公證，我會等他的。」接著更有感而發表示：「我們年紀大了，不要再為了什麼理想往死裡整，天天為了劇團燒腦搞裡頭，也不要擔心被笑理光頭，只要我們這幾個聊得來的老傢伙都活得好好的就足夠。」

陳鴻認為現在的世代越來越難再交知心朋友，能夠遇見一位可以相惜的老朋友比什麼都重要，更不忘叮囑大家。「懂自重的人，不等生病了才想起保養，而是把每一個天亮，都當作是生命的禮物。」希望老友們都能夠健康平安。



