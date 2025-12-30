王月「開顱手術」走過鬼門關！醫：需注意「這些症狀」、老人防跌5要點





60+王月在家暈倒，導致頭部重擊地面，緊急動開顱手術取出血塊，在加護病房待了5天走過鬼門關，除了凸顯家屬在緊急決策需面臨是否簽署「放棄急救同意書」，也掀起高齡社會居家安全設施的討論！

王月感謝幫助自己的朋友們

王月表示自己因為頭蓋骨少了一部分，每天每次呼吸都變得很困難，且會再接受「顱骨復原」手術（補回手術中切除的部分頭蓋骨），以減緩呼吸困難和大氣壓力對腦部的影響，王月對此仍難掩不安、忍不住掉淚，坦言擔心「是不是還有什麼遺言沒有交代」，但對於幫助自己和鼓勵的醫護人員和朋友們仍然充滿感恩。醫生告訴王月，這是顱骨受傷造成最小傷害的意外，讓她領悟：「奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕，重活一次比以前知足」。

台北榮總護理部衛教資料指出，開顱術後每個步驟都要小心，尤其轉入普通病房後，需特別注意「劇烈頭痛」、「嘔吐」、「癲癇」、「嗜睡」、「意識改變」、「單側手腳無力」、「視力模糊」、「發燒」等症狀。

此外，衛生福利部衛教資料指出，每6個老人，就有1人有跌倒經驗（台灣65歲以上老人跌倒有50%機率撞擊到頭部，造成腦創傷），呼籲長者防跌要從生活小細節防範，尤其老人最常跌傷二個地點為「住處家俱旁、浴室（淋浴間或廁所），住處以外則是路邊（包含人行道）、有高度或坡度的地面。最常見跌傷的身體4個部位則是下肢、頭部、上肢及髖骨。

老人防跌三部曲

健康署也提醒長者「防跌三部曲」，希望長輩做個快樂的不倒翁：

規律運動、遵循醫囑用藥：

1. 規律運動：定期進行加強下肢肌力、身體柔軟度和平衡的運動。

2. 遵循醫囑：規律服藥，妥適控制慢性疾病。

3. 服用多種藥物者：若出現頭暈、肌力減弱、步履不穩等狀況，需要與醫師討論以降低跌倒風險。

居家「照明防滑」5要點：

1. 居家活動範圍維持適度照明：設置床邊小燈，至廁所通道設夜間壁燈，並備妥緊急備用照明（要注意電燈開關處的識別亮度）。

2. 平常行徑路線清除障礙物：清除動線障礙物（雜物、家具、電線等），保持動線淨空，並在家具尖銳處加上防撞條或泡綿。

3. 居家地板維持乾燥與防滑：地面維持乾燥，避免潮濕與光滑，長者臥室可採用木質地板，或鋪設防跌軟墊，預防跌傷。

4. 浴廁設置防滑扶手：浴室設置的止滑墊要鋪滿整個浴室；在馬桶及浴缸旁加裝扶手；門檻前要設止滑的腳踏墊，以吸收水滴，並降低地面與門檻的落差（可在浴室內擺放不積水且防滑的椅子，讓長輩隨時使用）。

5. 樓梯裝欄杆、防滑扶手：樓梯坡度要適中，階梯面要寬闊，階梯的高度（階高）不能太高，階緣設置止滑條，且階梯面與階高面的顏色應呈對比。

起身外出留意反光標誌：

1. 下床或起身：動作要緩慢，先在床邊稍坐片刻，以防發生姿態性低血壓而跌倒。

2. 寒冷或陰雨天氣：儘量避免外出，外出時注意穿著保暖衣物及防滑鞋、攜帶雨具、手杖、手電筒等。清晨或夜晚光線不足時，可在衣物外貼上反光標誌。

3. 慢性病人：應備妥隨身藥物才出門，以免錯失服藥時間，導致急性發作。

4. 上、下車前：要先確認車子已停妥，開車門前要注意來車；過馬路時，要注意燈號秒差，留些餘裕的時間，公車靠站時，亦不可倉促逼近、追趕。

5. 郊外旅遊：要有家人或同伴隨行，注意踏青路線地形、天氣變化，善用手杖或登山杖，行走時要避開積水處、窪地、陡坡、雜草叢及碎石處；同時衡量體力預估往返所需時間，覺得身體有些疲累時即應折返。



長輩因為身體機能退化，反應逐漸不如從前，除了及早討論醫療意願守護高齡者尊嚴，多加預先防範，也更能讓長者擁有更加安全舒適空間與行動能力，祝大家一切平安。



