王月「開顱昏迷」現況曝！ 曾國城嘆：險成下一個小鬼

曾國城6日晚間出席三立尾牙。（池宗玲攝）

瘦身有成、甩肉7、8公斤的曾國城，今（6日）出席三立集團尾牙。維持85公斤體重2個月的他開心表示，老婆、兒子看他的眼神都不一樣。他今晚談及摯友王月去年11月因腦部受傷動手術的狀況，感嘆王月是個有福報的人，不然可能變成下一個小鬼（黃鴻升）。

曾國城說，雖然他還未正式探視，但就他所知，王月目前恢復狀況尚可，只是身體仍相當虛弱、沒有力氣，暫時無法復工。他慶幸，王月是「有福報的人」，因為她當時身體不適仍堅持開車，撞到花圃後被及時發現送醫，「還好不是在家裡，否則沒人發現，難保不會變成下一個小鬼。」

廣告 廣告

曾國城創立副業曾拌麵多年，今年計畫好要帶員工去越南胡志明市旅遊四天三夜，慰勞過去一年的辛勞。他也透露，曾拌麵在美國銷售成績優異，歐洲市場也穩定成長。他也提到，每年過年的紅包準備高達數十萬元。此外，在海外唸書的兒子則因聖誕節已返台團圓，今年農曆春節不回國。

更多中時新聞網報導

年終行情平均1.58個月 金融業奪冠

桃捷綠線自動駕駛 智慧運輸揭新頁

女團HUR＋開春報喜 預告辦專場飆歌