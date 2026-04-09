王月2度開顱手術神隱4個月 61歲生日嘆：差一點告別式

王月2度動開顱手術，61歲生日曝近況。（圖／臉書 王月（月姐））

資深女星王月去（2025）年11月突然在家暈倒、頭撞地昏迷，隨即送醫並經歷2次頭顱手術，雖然手術順利進行、目前在家中休養，但她時隔4個多月才親自更新近況，感嘆：「真的差一點，就要麻煩你們來參加我的告別式了。」

王月9日在社群報平安，表示現在一切安穩，四肢健全、言語清楚、記憶仍在，「這一關，真的是把命救回來的。說得直白一點，真的差一點，就要麻煩你們來參加我的告別式了…」但也因為此次意外，她很感激大家的關心，更多了一份對生命的謹慎與珍惜。

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王月（中下）與好友郁方（中上）、季芹（右）一起慶生。（圖／臉書 王月（月姐））

她坦言，這次意外之後下定決心：「從今以後，我要用一顆慷慨的心去敬對人生」，「慷是讓自己活在健康的心境裡不憂不慮，慨是對過去既往不咎心無罣礙不再遺憾。也用這份慷慨，去回應每一個得來不易的人、情、事與相遇」。至於現在的生活，需要多點時間讓頭骨癒合、血流穩定，讓腦壓與神經慢慢回到平衡，康復期約半年到一年，但她相信一切都會「月來月好」。

王月進一步補充，現在的她與女兒一起住，兒女給了滿滿的照顧和陪伴，也一起慶祝她的61歲生日，「走到這裡，我才明白：不是每一個人，都能這樣留下來。所以此刻的我，是在領受一份再被賦予的生命，也更希望能理解—神要我學會的是什麼。因為這份重生，就是此生最深的禮物」，貼文一出立刻引來許多親朋好友祝福。

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