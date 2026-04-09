王月2度開顱手術神隱4個月 61歲生日嘆：差一點告別式
資深女星王月去（2025）年11月突然在家暈倒、頭撞地昏迷，隨即送醫並經歷2次頭顱手術，雖然手術順利進行、目前在家中休養，但她時隔4個多月才親自更新近況，感嘆：「真的差一點，就要麻煩你們來參加我的告別式了。」
王月9日在社群報平安，表示現在一切安穩，四肢健全、言語清楚、記憶仍在，「這一關，真的是把命救回來的。說得直白一點，真的差一點，就要麻煩你們來參加我的告別式了…」但也因為此次意外，她很感激大家的關心，更多了一份對生命的謹慎與珍惜。
她坦言，這次意外之後下定決心：「從今以後，我要用一顆慷慨的心去敬對人生」，「慷是讓自己活在健康的心境裡不憂不慮，慨是對過去既往不咎心無罣礙不再遺憾。也用這份慷慨，去回應每一個得來不易的人、情、事與相遇」。至於現在的生活，需要多點時間讓頭骨癒合、血流穩定，讓腦壓與神經慢慢回到平衡，康復期約半年到一年，但她相信一切都會「月來月好」。
王月進一步補充，現在的她與女兒一起住，兒女給了滿滿的照顧和陪伴，也一起慶祝她的61歲生日，「走到這裡，我才明白：不是每一個人，都能這樣留下來。所以此刻的我，是在領受一份再被賦予的生命，也更希望能理解—神要我學會的是什麼。因為這份重生，就是此生最深的禮物」，貼文一出立刻引來許多親朋好友祝福。
其他人也在看
突嗆歌迷「有意見去聽五月天！」女歌手道歉了：願主動退出樂壇
曾獲得金音獎最佳創作女歌手的林以樂，近日突然和網友開戰，不滿對方將她的簽名專輯轉贈他人，脫口痛罵「有意見去聽五月天！」引發爭議。對此，她已在社群上道歉，並承諾會退出音樂圈。
張忠謀每天吃「萬壽果」 4類人別碰：孕婦恐流產
【緯來新聞網】木瓜營養成分豐富，有「萬壽果」美名，也是94歲台積電創辦人張忠謀每天早餐的固定選擇。不
王月開顱術後4個月現況曝光！驚吐差點辦告別式 61歲生日做出重大決定高呼：重生快樂
資深演員王月去年12月底透露動了開顱手術，11月底時暈倒、頭撞地，當場昏迷沒有記憶，開顱取出血塊搶命。已故劇場大師丈夫李國修的子弟兵都很關心她，樊光耀出席活動時曾透露王月已經「離開台北」生活。經過4個多月治療與休養後，王月9日過61歲生日，也在社群上發文報平安。
二女兒Lily遭疑熱戀中！澳洲同框高帥男被拍 小S鬆口「真實關係」了
小S與許雅鈞結婚超過20年，育有三個寶貝女兒，分別是長女Elly（許曦文）、次女許韶恩（Lily）、小女兒許曦恩（許老三）。上月有網友目擊到Lily現身澳洲，旁邊還有一名帥氣男子同行，兩人互動掀起網友猜測是否戀愛中？對此小S今出席活動也回應了。蔡維歆
跑山獸遭搜救教官砲轟 山友曝他越來越少接案：被1情況打擊
山難搜救高手「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）受到委託尋找失聯的黃姓山友，最終歷經千辛萬苦下，在近乎垂直的山壁上找到了遺體，但因為收費10萬元，遭一名林姓搜救教官發文猛批，後者反遭炎上。對此有山友透露，Petr其實近年來很少接案，因為被1情況打擊到，笑容逐漸變少。
吳克群農村賣菜小粉紅轟作秀 撰文回擊登中國官媒：流量背後是責任
台灣男星吳克群近幾年事業重心都在中國、並積極投入當地公益，近日化身「賣菜哥」深入貴州的農村，短短1小時就幫農民賣出3萬斤。不過此舉卻遭部分小粉紅認為是在作秀開酸，吳克群也撰文在中國官媒《人民日報》專欄回擊，以「流量背後是信任是責任」吐露心情。
全球最長壽「差5天滿126歲」祕魯人瑞辭世 養生之道曝光！
來自秘魯、被認為全球最長壽的人瑞阿巴德（Marcelino Abad）近日在療養院睡夢中安詳辭世，享壽125歲。他原定於5天後迎接126歲生日，卻未能見證這一里程碑時刻。儘管其長壽紀錄尚未獲金氏世界紀錄正式認證，但他的故事已隨秘魯政府的發掘而廣為人知。阿巴德生前曾多次談及自己的養生之道。在飲食方面，他堅持攝取大量農產品與肉類，包括水果、羊肉、酪梨，以及秘魯當地農夫常見的古柯葉。
跌倒昏迷2度開顱！王月61歲生日報平安：差點辦告別式
跌倒昏迷2度開顱！王月61歲生日報平安：差點辦告別式
曾「山寨」陳永仁不敢講 劉冠廷與梁朝偉對談壓力大：怕偶像沒看過《詭扯》
影帝梁朝偉下週將攜新作《你是不會當樹嗎》為金馬奇幻影展訪台，且特別開設「大師課」，並與手握2座金馬男配角的劉冠廷對談。劉冠廷與女星王渝萱今（9）日出席運動品牌 ASICS 活動，面對即將與心中偶像正面對談，坦言這幾天飽受失眠之苦，甚至一度產生「想推掉」的念頭，自嘲面對這本演員界的「百科全書」，至今仍不知道該從哪一頁翻起。
驚傳開顱昏迷！王月生日露面報平安 自嘲：差點要大家參加告別式
金鐘戲后王月去年底驚傳在家中暈倒，頭部遭受重擊導致情況一度危急。在經歷了風險極高的「開顱手術」並深度昏迷5天，她今（9 日）生日透過臉書曬照向大眾報平安，宣布自己「正式升級」回歸！王月在發文中坦言，這一次真的是「把命救回來的」，甚至用一貫直爽的口氣幽默表示：「說得直白一點，真的差一點，就要麻煩你們來
陸16歲癱女誤買鄧紫棋台北演唱會門票平台拒退 父哽咽：是1個月家用
根據陸媒《新民晚報》報導，上海一名歐陽先生上門求助，他的16歲女兒欣欣是殘疾人士，平時喜歡聽音樂，3月30日晚上使用平板逛售票平台「摩天輪」，看到鄧紫棋演唱會的消息，誤觸購買了一張價值人民幣2000元（約新台幣9000元）的門票，他與妻子看到付款紀錄才發現這件事情。當...
白宮稱美中曾對話伊朗議題 北京：與各方保持溝通
（中央社台北9日電）白宮表示，美國與伊朗停火談判過程期間，美方與中國曾針對伊朗議題進行高層對話。中國外交部今天未證實這項說法，僅表示中東戰事爆發以來，中國與各方保持著溝通。
羅智強不滿遭指「力挺納粹」求償500萬 苗博雅一審免賠
2025年大罷免期間，國民黨立委羅智強指控社民黨台北市議員苗博雅出席「納粹活動」，苗博雅則反批羅「雙標」，並將他與比出納粹敬禮手勢的國民黨青年軍宋建樑類比，羅智強認為此舉損害其名譽，提告求償500萬元。台北地院一審認定此言論屬可受公評之事，判決苗博雅免賠，可上訴。
「鄭習會」明早登場 鄭麗文：兩岸敵對狀態一定要結束
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文率團訪中，今（9日）出席全國台企聯在上海東郊賓館舉辦的歡迎宴會。鄭麗文致詞提到，國民黨立足台灣，台商台胞來自台灣，大家都希望台灣能越來越興旺，前提就是要推動兩岸和平，唯有和平才能興台。他們當然主張，「兩岸的敵對的狀態一定要結束」，必須要打破，用善意來代替對抗，用對話來取代對立。 鄭麗文致詞提到，這兩天，受到中共中央各級台辦，江蘇省、上海市非常細心，最高規格的接待。同時中共中央台辦、江蘇省信書記，上海市陳書記都表達了對整個經濟崛起過程當中，台商扮演的不可或缺關鍵積極的角色，對台商高度的重視，也希望在未來所有的發展的機會裡，都能夠有台商的參與和角色。 鄭麗文表示，他們要精準的對接（中共）「十五五」新質生產力，全面新的科技發展所帶來的更進一步的全球化現代化。台商雖然還是有優勢，但優勢已經轉移，他們的優勢不再是單純的成本控制或產能規模，而是要重視軟實力、整合力、精細化管理的能力以及前瞻的國際化視野。所以在「十五五」的規劃裡頭，台商至少可以在三大領域還是具有不可替代的獨特優勢。 鄭麗文再表示，中國國民黨立足台灣，各位台商台胞來自台灣，他們都希望能夠讓台灣越
訪洋山港 鄭：天空飛的應是鳥 不是飛彈
近年共軍機艦侵擾台海，發動多次圍台軍演，國民黨主席鄭麗文9日參訪上海洋山港時，以歷史今昔對照，強調只要給和平足夠時間，一切皆有可能。她呼籲，「在天空飛的應該是鳥，不是飛彈；在海裡游的應該是魚，不是軍艦」，並表示此行若能帶回台灣的「禮物」，最希望就是「和平」，並期待兩岸共同承擔區域和平與穩定責任，讓這片土地成為人們追尋夢想的地方。
黃文廷洩「男友視角」私密生活 曝並肩刷牙、手作早餐超甜
Ozone成員黃文廷，推出首支個人單曲〈黏踢踢〉與甜蜜情歌〈花一開就相愛吧〉。〈花一開就相愛吧〉MV以「男友視角」拍攝，帶領粉絲走進他最私密、放鬆的日常生活。歌曲宣傳暫時告一段落，文廷近期也積極嘗試往戲劇與電影的領域發展，渴望跨足影視圈展現不同面向，並預告接下來將有一連串校園演唱行程，陪伴大家度過浪漫春季。
小草又出征！竟為1事怒喊「開除蔡壁如」 創黨元老超傻眼：真的看不懂
即時中心／高睿鴻報導民眾黨最近可謂多事之秋，前後任主席柯文哲、黃國昌官司纏身，最近又爆出中配黨員徐春鶯涉共諜案、立委李貞秀「雙重國籍」爭議燒不停；不僅如此，黨內還頻傳內鬨，李貞秀因指控新竹市長高虹安，向柯文哲收受700萬，讓衝突徹底檯面化，後續更傳出，兩人曾因竹北市長選舉問題，種下很深的心結。而最近前白委蔡壁如，又因討論柯文哲的吃飯習慣，竟惹怒不少「小草」支持者，甚至喊話黨應開除她；對此，前黨員朱蕙蓉也回應了。
林倪安淚訴遭朱宇謀精神暴力「組成五人受害者聯盟」當場連線指控
兩人於去年8月交往，同居後卻發現朱宇謀性情大變，對她精神暴力，三字經不離口，有時還會捏她，昔日愛人如今反目，她被問到是否會後悔愛過朱宇謀，忍不住哽咽掉淚：「我不知道。」
《逐玉》安太妃回台！田麗曝「化妝間遇張凌赫」過程 認：最喜歡的是他
58歲資深演員田麗近期因出演陸劇《逐玉》再度受到關注，她在劇中飾演氣場十足的「安太妃」，角色形象鮮明，也讓不少觀眾留下深刻印象。她今（9）日出席電影《腎上腺母侵》試片活動受訪時透露，返台後生活其實沒有太大改變，但鄰居看到她都會熱情打招呼喊「太妃早安」，讓她笑說角色真的有被記住。
吊車大王不忍了！批女兒「很愛飆車」出手賣掉她BMW 改送500萬保時捷
「竹北吊車大王」胡漢龑以經營啟德機械起重工程聞名，他擁有4位妻子與14名子女（6子8女），家庭生活和諧且極度奢華。胡漢龑的女兒近日上中古車買賣網紅「阿慈車庫」頻道賣二手BMW430i，引發話題。胡漢龑近日首度與寶貝女兒在該頻道同框，直言因為女兒愛飆車，所以決定把她的BMW賣掉，改送保時捷當代步車。