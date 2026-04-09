王月2度開顱搶命報平安 61歲生日驚吐：差一點要辦告別式

季芹（右）、郁方（後）為王月（中）慶生。翻攝王月臉書



王月去年11月26日暈倒後動了開顱手術把血塊拿出，1月初再動「顱骨復原」手術，今（4╱9）是她61歲生日，她在臉書分享慶生照報平安，透露：「目前一切安穩，四肢健全，言語清楚，記憶仍在。」更直言：「這一關，真的是把命救回來的。說得直白一點，真的差一點，就要麻煩你們來參加我的告別式了……。」

經歷腦部手術，王月透露恢復期和一般手術不同，「需要多一點時間讓頭骨癒合、血流穩定，讓腦壓與神經慢慢回到平衡。康復期約半年到1年，我相信，一切都會月來月好」。因不宜獨居，她目前與女兒妹子同住，她感性表示：「兒女給了我滿滿的照顧與陪伴。我會一步一步，好好恢復，好好生活，也學著安然接受生命帶來的每1次轉變。」

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王月（中）目前頭髮長多一點了。翻攝王月臉書

郁方、季芹也到家裡為王月慶生，王月說：「因為這1次的意外，收到這麼多人的關心與祝福，這段期間，我彷彿提前看見了自己的告別式，沒有離別的傷懷，只有來自朋友們不論遠近，滿滿的愛與不捨，讓我無比動容。謝謝你們每一份全心的祝福與打氣，我都收到了。那不只是支持，而是把我從生死邊緣拉回來的力量。」

逐漸恢復健康的王月因這次的意外做了決定，「從今以後，我要用1顆慷慨的心 去敬對人生。慷是讓自己活在健康的心境裡，不憂不慮，慨是對過去既往不咎心無罣礙，不再遺憾，也用這份慷慨，去回應每1個得來不易的人、情、事與相遇」。

今天是王月的生日，她感嘆：「走到這裡，我才明白：不是每1個人，都能這樣留下來。所以此刻的我，是在領受一份再被賦予的生命，也更希望能理解——神要我學會的是什麼。因為這份重生，就是此生最深的禮物。」

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