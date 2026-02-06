王月2度開顱！曾國城還原事發過程：很有福報的人

曾國城透露好友王月的近況。（圖／東森娛樂）





60歲藝人王月去年在家中跌倒，緊急入院進行2次開顱手術，一度在加護病房長達5天，讓不少圈內好友相當擔憂，對此，綜藝天王曾國城今（6）日出席三立電視尾牙活動，談及王月的近況也回應了。

曾國城透露，自己近期還沒有去看王月，但有透過中間人得知她恢復不錯，只是身體仍相當虛弱、沒有力氣，暫時還沒有辦法復工，「開腦這麼大手術能恢復就很高興，給他一點時間」，曾國城形容王月是「有福報的人」，當時她身體不適堅持開車，最後撞到花圃被發現才能及時送醫，「還好不是在家裡，否則沒人發現，可能會變成下一個小鬼（黃鴻升）。」

曾國城近期瘦身有成。（圖／東森娛樂）

談及副業曾拌麵的成績，曾國城透露今年業績差不多，在美國銷量不錯，歐洲反應也越來越好，自己也發出至少一個月的年終獎金慰勞員工，過年計劃安排越南胡志明市四天三夜的員工旅遊。

曾國城近日瘦身有成，3個月就瘦了7至8公斤，先前與兒子見面時，兒子還多看兩眼，老婆也很開心他穿回以前的衣服，至於過年計劃，曾國城透露每年都會包出數十萬的紅包，兒子因為去年聖誕節已經先回來過，因此這次過年將不回家團圓。



