王月2次動開顱手術！好友陳鴻曝對話截圖：總算等到好消息

60歲資深女星王月去年11月在家中不慎暈倒、頭部撞地後當場昏迷，緊急送醫後立刻接受開顱手術取出血塊，在加護病房昏迷5天才撐過關鍵期；去年12月再度進行顱骨復原手術。好友主持人陳鴻23日發文透露她近況，嘆：「總算等到了您的好消息。」

陳鴻23日發文透露王月近況。（圖／翻攝陳鴻 臉書）

陳鴻23日在臉書發文表示終於可以鬆一口氣，並釋出與王月的私訊截圖。從截圖可見，他自得知住院消息後就多次嘗試聯繫王月，包含文字訊息、語音通話，但此前都未獲得回應。直到近日王月女兒才透過王月的手機回覆，內容提到母親的狀況都好，但就是體力還需要時間復原。

王月女兒也在訊息中透露，目前與媽媽住在一起，不用擔心沒人照顧的問題。她表示會讓媽媽好好休養一陣子，「年後會更好，就可以跟可愛的鴻哥抱一抱了。媽媽說：她愛你呦。」

王月女兒透過王月的手機回覆，內容提到母親的狀況都好，但就是體力還需要時間復原。（圖／翻攝陳鴻 臉書）

陳鴻在臉書有感而發寫道：「我們年紀大了，不要再為了什麼理想往死裡整，天天為了劇團燒腦搞裡頭，也不要擔心被笑理光頭，只要我們這幾個聊得來的老傢伙都活得好好的就足夠，懂自重的人，不等生病了才想起保養，而是把每一個天亮，都當作是生命的禮物。」他也感嘆走著走著才覺得這年頭越來越難再交心朋友，可以相知相惜的老朋友比什麼都重要。

