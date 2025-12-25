王柏傑平安夜「現身戶政事務所」！IG發結婚登記照 經紀人澄清了

（記者洪承恩／綜合報導）男星王柏傑與謝欣穎自《華燈初上》結緣交往，感情一路走來多次傳出波折，今年9月謝欣穎親口證實已分手，這段長達4年的姐弟戀暫告段落。不過，王柏傑24日突然在社群平台限時動態貼出一張「戶政事務所登記結婚」的背影照，再度掀起網友熱議，甚至被猜測是否與謝欣穎低調復合、秘密完婚，對此，經紀人已出面澄清否認。

王柏傑當天分享的照片中，一男一女坐在戶政事務所櫃檯前，女方身穿白色服裝、頭披白紗，畫面氛圍溫馨甜蜜，他僅留下「今天最幸福的事」簡短文字。由於男子背影與王柏傑外型略有神似，加上他先前才被傳出感情動向不明，瞬間引來大量粉絲留言道賀與猜測。

圖／王柏傑平安夜現身戶政事務所，被粉絲瘋猜結婚，經紀人否認。（翻攝王柏傑IG）

面對外界揣測，根據《三立新聞網》報導，王柏傑經紀人隨即出面回應，強調照片中的新人「只是他的朋友」，並非王柏傑本人，澄清這場結婚登記與他個人感情狀態無關，也希望外界不要過度聯想。

事實上，謝欣穎今年9月出席活動時，已坦言兩人分手一、兩個月，彼此幾乎沒有聯絡，並以「月有陰晴圓缺」形容人生階段的轉折，替感情畫下句點。王柏傑所屬經紀公司當時也回應，藝人私生活不便多加干涉。

此外，9月中旬曾有週刊報導指兩人分手前多次爭執，甚至在友人婚禮上爆發不愉快，對此王柏傑與謝欣穎皆先後發聲否認，直指部分報導內容失真。如今隨著經紀人親自澄清結婚登記照的真相，這場突如其來的「結婚疑雲」也正式畫下句點。

