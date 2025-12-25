王柏傑曬「登記結婚背影」喊幸福 網猜和謝欣穎？經紀人解謎

王柏傑和謝欣穎過去合作《華燈初上》結緣交往，近年兩人頻傳分分合合，先前傳出感情轉淡，今年9月謝欣穎親口證實分手，本月初又傳兩人上演絕地大復合，王柏傑被問此事僅露出曖昧笑容。昨(24日)王柏傑在IG限動曬出一男一女登記結婚背影，被網友狂猜是否與謝欣穎秘密簽字結婚？對此，王柏傑經紀人稍早代為否認，澄清照片主角只是友人。

王柏傑昨在IG限動曬出一男一女現身戶政事務逤登記結婚照片，他留言寫下「今天最幸福的事」，可見右側的女方身穿白衣、頭披上白紗，左邊的男子頂著一頭短髮，穿深色上衣，背影乍看有點像王柏傑，引來粉絲留言道賀。對此，王柏傑經紀人回覆：「那是他朋友。」

今年9月謝欣穎出席品牌活動，大方表示和王柏傑已經沒連繫，分手一、兩個月，當然9月底王柏傑過36歲生日她不打算送禮物，替這段長達4年的姐弟戀畫下句點，謝欣穎特別以「月有陰晴圓缺」來比喻人生的起伏轉折，似乎頗有感觸。王柏傑經紀公司則表示：「藝人私事經紀公司不參與干涉。」

9月中週刊又報導兩人分手內幕，指王柏傑和謝欣穎多次鬧得不愉快，早在楊祐寧婚禮上就爆發爭吵、互潑飲料。王柏傑回應否認，強調：「其實那晚有眼睛的人都知道是誰不小心把飲料灑出來，相信編劇們你們應該也知道是誰，但沒事我們扛，辛苦了鏡。Peace」謝欣穎則暗示有人在說「妄語」，搬弄是非，並點名新聞內容不實，「不妄言就是不捏造顛倒不實的話。獻給無中生有、扭曲事實的報導者。」

