王柏傑聖誕夜突曬結婚登記照喊「最幸福的事」 與謝欣穎修成正果？經紀人回應

男星王柏傑與謝欣穎自合作《華燈初上》擦出火花後，感情動向一直是大眾關注焦點。24日晚間，王柏傑無預警在Instagram限時動態分享一張戶政事務所的「結婚登記背影照」，並配文「今天最幸福的事」，瞬間引爆網友猜測：難道兩人復合後閃婚了？

照片中，一對新人正坐在櫃台前辦理登記，女方披著白色頭紗，男方則穿著類似西裝的服裝。由於王柏傑與謝欣穎過去幾年感情分合傳聞不斷，照片一出立刻讓大批粉絲驚呼「恭喜」！

然而，有眼尖網友從玻璃窗的倒影推論，男方的體型與輪廓看起來並非王柏傑本人。更有許多人指出，新娘的背影與氣質，極神似另一位女星「小美」林映唯。針對閃婚傳聞，王柏傑的經紀人隨後做出回應，澄清照片中的新人並非王柏傑與謝欣穎，稱王柏傑只是受邀見證好友的幸福時刻。

廣告 廣告

雖然閃婚是烏龍一場，但王柏傑與謝欣穎的關係依舊撲朔迷離。謝欣穎今年9月曾對外表示兩人已分手1、2個月且斷了聯繫；但上月受訪時態度明顯軟化，表示兩人「沒有交惡，偶爾會聯絡」，更認為分手不必對立，隨後便傳出兩人疑似低調復合的消息。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導