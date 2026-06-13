王柏傑、柯佳嬿分手16年罕見同框 昔喊「世界末日都不會分手」
【緯來新聞網】演員王柏傑近日在IG分享赴美進修的大合照，眼尖網友發現照片中竟出現前女友柯佳嬿的身影，讓這對分手16年的昔日情侶意外同框，掀起熱烈討論。事實上，柯佳嬿過去曾在節目中甜蜜表示「到世界末日都不會分手」，如今兩人罕見在同一畫面中現身，也讓這張合照瞬間成為網路熱議焦點。
王柏傑柯佳嬿分手16年同框。（圖／翻攝Instagram）
「2026金馬海外工作坊：好萊塢表演與創作」。由金馬執委會與課程顧問謝盈萱、陳雪甄共同選出學員，報名人數眾多，最終名單匯聚台灣影視圈30位演員與導演，包括9m88、方志友、宋芸樺、巫建和、曾敬驊、楊謹華、劉冠廷等一線名字，王柏傑與柯佳嬿皆在受邀之列，一同飛赴好萊塢進修。王柏傑在社群留言感性寫道，這是他第一次赴洛杉磯、第一次上表演課，形容能與一群優秀演員共同學習是莫大的榮幸，也感謝金馬給了他跳脫舒適圈的機會。
合照曝光後，粉絲發現兩人站位相距甚遠，全無交集，但仍有網友第一時間留言「那是柯佳嬿嗎？」，相關討論迅速延燒。王柏傑與柯佳嬿當年交往時感情濃烈，柯佳嬿曾在節目上公開喊出「到世界末日都不會分手」，然而這段戀情在約2年後宣告終止，分手過程更曾爆出激烈風波。
王柏傑柯佳嬿分手16年同框。（圖／翻攝Instagram）
這並非兩人分手後的首度交集。2020年第55屆金鐘獎，王柏傑以頒獎嘉賓身份上台，親口唸出當屆戲劇節目女主角獎得主柯佳嬿的名字，畫面在典禮播出後廣泛流傳，被視為台灣娛樂圈的經典場面之一。更早之前，兩人也曾在2015年高雄電影節短暫錯身同台，但當時未有互動紀錄。
除了這對前任再度引發話題，本屆工作坊名單本身也藏有不少討論點。演員夫妻檔孫可芳與劉冠廷同列其中，而方志友與吳念軒也雙雙入選，兩人過去曾被外界傳出緋聞，被網友笑稱名單是「老熟人雲集」。
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