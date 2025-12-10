王柏傑、謝欣穎傳復合！林柏宏笑曝王柏傑「光芒萬丈」 爆越南粉絲接機竟拿「這張」照片

林柏宏出席手錶活動，對好友王柏傑傳與謝欣穎復合，笑稱王柏傑一直都是光芒萬丈。董孟航攝

林柏宏日前為《96分鐘》和李李仁到越南宣傳，抵達機場就受訪粉絲熱烈歡迎，他透露看到現場接機陣仗嚇一大跳，沒想到粉絲練好他跟李李仁的中文名字發音、講得非常標準之餘，還做了人形立牌、拉起布條喊整齊口號，讓他覺得自己當場變成偶像歌手「被粉絲應援！」，更有趣的是，粉絲來接機拿的不是他的照片，而是他的狗狗「水哥」的照片！

林柏宏今（10日）出席浪琴表2025聖誕節慶系列腕表活動，透露今年耶誕還要工作，跨年隔天也還要進劇組，所以可能就是簡單跟一群朋友聚聚，不會大肆慶祝。而他因拍攝《96分鐘》與王柏傑成為好友，近來傳出王柏傑與謝欣穎有再度復合可能，因此王柏傑整個人容光煥發，林柏宏笑說：「柏傑一直都很優秀，整個人一直都是光芒萬丈，所以我每次看到他眼睛都睜不開。」

林柏宏表示，王柏傑是一個非常有趣的演員，《96分鐘》拍攝時，私下跟他相處很開心，至於王柏傑是否與謝欣穎真的復合？林柏宏表示自己也是跟大家一樣看新聞才知道，「我們就大家一起祝福每個人！」

林柏宏出席手錶品牌活動，透露越南粉絲接機超用心。董孟航攝

市場嚐小吃被阿姨勾手臂 看鴨仔蛋這反應

這次去越南宣傳，林柏宏表示有跑去當地市場拍照，「我一直蠻喜歡逛各地小市集跟市場，體會當地民情跟小吃。」有粉絲留言說：「居然林柏宏就在我家旁邊市場拍照，太酷了！」林柏宏也體會到當地民眾熱情，阿姨在市場就直接過來勾著林柏宏手臂說：「我們一起拍照吧！」

林柏宏表示，越南人跟人距離很親近，看到他就是像跟朋友打招呼說『這攤好吃嗎？』這種家常的問題，「他們把我當成朋友般的親切，這些可愛舉動並不會讓人覺得被冒犯。」至於是否有品嚐越南名菜「鴨仔蛋」？林柏宏表示自己只敢遠遠地拍照，根本不敢靠近細看！



