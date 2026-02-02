王柏傑、謝欣穎分手後同框 親密現身悼念大S

藝人謝欣穎、王柏傑一同現身大S雕像揭幕儀式。（圖／東森娛樂）





女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月2日於日本病逝，享年48歲，由丈夫具俊曄設計的雕像日前完工，並於今（2）日舉辦揭幕儀式，由具俊曄、S媽、小S一同揭開雕像，許多圈內好友到場參與。

謝欣穎、王柏傑感情現況引人關注。（圖／東森娛樂）

其中，藝人謝欣穎、王柏傑一同現身掀起關注，兩人在2021年認愛後經常大方放閃，直到去年9月女方證實分手的消息，11月出席活動時，她坦言雙方沒有交惡，偶爾還是會聯絡。

沒想到分手沒多久，謝欣穎、王柏傑又被週刊爆出復合的消息。今天兩人一同出席大S雕像揭幕儀式，他們以全黑造型現身，共撐一把傘，謝欣穎也輕輕勾著男方手臂，也讓人十分好奇感情現況。



