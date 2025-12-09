王柏傑、謝欣穎分手4月傳重修舊好！「復活狀態」洩感情現況

王柏傑、謝欣穎傳復合，他被問感情現況反應曝光。（資料圖／陳俊吉攝、陳俊吉攝）

男星王柏傑過去與女星謝欣穎因合演戲劇《華燈初上》相戀，交往4年經歷風風雨雨，女方卻在今年9月證實兩人已分手，令外界相當震驚。前段時間王柏傑都在澎湖拍戲，有傳聞他在拍戲空檔會到海邊散心，不過近日出席殺青宴時，他卻心情輕鬆、到處敬酒，疑似戀情又燃起希望。

根據《鏡週刊》報導，王柏傑與劇組月初在台北飯店舉辦殺青酒會，除了周渝民、鍾欣凌外，其他演員幾乎全出席，現場十分熱鬧。其中王柏傑穿上印有「花絮組總監」字樣的背心，在會場內到處穿梭，開心與工作夥伴舉杯敬酒，還熱情接受大家合影。

廣告 廣告

然而，王柏傑傳出先前在澎湖，疑似剛與謝欣穎分手，導致心情低落，常常一個人獨處，有空就潛水紓壓，如今他出席殺青酒會，輕鬆狀態完全變得不一樣，當被問到是否與謝欣穎復合？王柏傑則沒有回答，僅露出一抹神祕的微笑，不願多透露感情現狀，令人相當好奇。

王柏傑與謝欣穎4年前被拍到私下約會，後來大方認愛並不時在社群放閃，甚至進展到同居階段。不過，王柏傑多次爆出爭議，被外界懷疑影響兩人感情，多次出現情變傳聞。直到今年9月謝欣穎出席品牌活動，她才小聲向媒體公開分手消息，坦承已有1、2個月沒聯繫，引起粉絲熱議。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

UBA最速千分男誕生 中信張俊生放眼職籃》

世足》日本又有硬仗 韓國遇東道主

跨越台鐵月台警戒線 最高將罰7500元