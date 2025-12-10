王柏傑、謝欣穎爆復合！好友林柏宏「7字洩端倪」

林柏宏出席品牌活動。（圖／浪琴表）





林柏宏今（10）日擔任品牌好友出席名錶活動，上週末為電影《96分鐘》飛到越南宣傳，他說抵達機場時感到很驚訝：「沒有想到有這麼多越南粉絲，那一刻我真的變成偶像！」當地粉絲為他學中文、拉應援布條還喊口號迎接。

在歲末柔和的光景中，林柏宏溫暖呈現節日氛圍，詮釋浪琴表優雅的冬日故事。（圖／浪琴表）

林柏宏與王柏傑共演電影《96分鐘》，也和謝欣穎一起拍過《怪胎》、《愛的噩夢》演出情侶，王柏傑與謝欣穎這對情侶感情狀態分分合合，日前又被週刊爆出分手半年再次復合的傳聞，身為雙方好友的他笑說：「柏傑一直都很優秀、光芒萬，我每次看到他眼睛都睜不開。」

林柏宏形容王柏傑私下是非常有趣的人，兩人拍電影過程相處非常愉快，自己也是看見新聞才知道他與謝欣穎的感情狀態，以官方口問回應：「大家都值得幸福！」但沒有正面透露「好友復合與否」的答案，最後燦笑結束訪問。



