王柏傑IG曬結婚登記背影照掀熱議 經紀公司否認結婚傳聞

王柏傑在IG限時動態分享一男一女於戶政事務所登記結婚的背影照，引發外界熱烈揣測。（圖／侯世駿攝、翻攝自IG，pochiehwang）

演員王柏傑與謝欣穎過去因合作影集《華燈初上》結緣交往，戀情曝光後備受矚目。然而，近年來兩人感情狀況頻頻被外界形容為「分分合合」，屢傳關係降溫。今年9月，謝欣穎出席品牌活動時，親口證實已與王柏傑分手，不過，進入12月後，又有傳聞指出兩人疑似上演「絕地大復合」。昨（24）日，王柏傑在Instagram限時動態中曬出一張照片，並附上「今天最幸福的事」文字，照片曝光後立即引發網友熱烈討論。

一男一女現身戶政事務所辦理結婚登記，背影與王柏傑相似，引來粉絲留言道賀。（圖／翻攝自IG，pochiehwang）

從王柏傑曬出的照片可見，一男一女現身戶政事務所，似乎正在進行結婚登記，畫面中，女方身穿白色服裝、頭披白紗，男方則留著短髮、身穿深色上衣，僅以背影入鏡，整體輪廓與王柏傑相當神似，並附上「今天最幸福的事」文字。

今年9月，謝欣穎親口證實已與王柏傑分手，謝欣穎透露與王柏傑已沒有聯繫，並表示對方9月底迎來36歲生日，她並未準備任何禮物。她更以「月有陰晴圓缺」形容人生的起伏與轉折，語氣中流露對感情變化的感觸。

至於王柏傑所屬經紀公司，當時則回應「藝人私事經紀公司不參與干涉」，未多做說明。未料12月又傳聞兩人疑似上演「絕地大復合」。面對媒體詢問，王柏傑並未正面回應，僅露出耐人尋味的笑容，讓外界揣測空間再度升高。如今照片曝光立即引發網友熱烈討論，不少粉絲紛紛留言祝賀，猜測是否與謝欣穎低調完成結婚登記。

隨著王柏傑此次限動照片掀起討論，經紀人迅速澄清，強調照片中的男女主角並非王柏傑本人，而是他的友人，直言相關猜測屬於誤會，並未有秘密結婚一事。

