即時中心／林韋慈報導

台灣高等法院今（9）日迎來新任院長，前司法院副秘書長王梅英正式就任。她在就職典禮上發表約10多分鐘談話，引用輝達創辦人黃仁勳「希望你們經歷足夠的痛苦與折磨」一語，形容自己過去一年多所累積的「痛苦股本」，並直言正是這些歷練，使她更加謙卑，也更深刻體會社會對司法的期待。她也談到了司法人力窘迫的議題。

王梅英談及副秘書長期間

王梅英表示，擔任副秘書長期間，正值司法院「三長皆為代理」的非常時期，她猶如為司法院「救火」，每天除了主持多場會議，平均還需批閱約80件公文，並頻繁赴立法院報告、備詢，面對各界與媒體的高度關注與衝撞，「那是一場又一場的極限挑戰」。她感謝司法院團隊毫無保留的支持，陪伴她走過最艱困的時刻。

接掌高院「誠惶誠恐」

她指出，正因經歷這段過程，讓她深刻理解「痛苦使人謙卑」，也看見司法在外界壓力下的脆弱與強韌。她強調，唯有堅守獨立性與韌性，才能彰顯司法的核心價值，並成為守護民主法治的關鍵力量。

廣告 廣告

談及新職，王梅英坦言「誠惶誠恐」，指出高院菁英匯聚，承審全國最重要的案件，不僅是審判重鎮，也是各地方法院的重要指標。她引用蘋果創辦人賈伯斯名言「我之所以不斷向前，是因為我熱愛我的工作」，表示自己仍堅守崗位，正是因為對司法的熱愛。她期許，法院不只是「值得被信任」，更要「真正讓人信任」；法官不僅「值得尊敬」，也應「受到尊敬」。她將與高院團隊攜手，提供更優質的司法服務，朝標竿目標邁進。

點出司法人力不足

不過，王梅英也指出，當前司法正面臨資源匱乏的結構性危機。新法不斷上路，案件量持續攀升，導致法院嚴重超載，承受前所未有的壓力。即使同仁焚膏繼晷、犧牲健康與家庭，仍難以完全回應社會期待。她強調這是整個制度的問題。她以德國為例，呼籲憲政機關應正視司法人力與資源不足的困境，為司法體系挹注更多支持，並反問社會：「我們願意為一個法治良好的國家，付出多少法治成本？」





原文出處：快新聞／王梅英接掌高院！談「痛苦使人謙卑」 盼司法讓人民信任

更多民視新聞報導

北市刑大偵破全台最大埋包運毒集團 查扣逾億元毒品

官方親自打臉蕭旭岑「只比科長大一點」說！美國務院：谷立言充分代表美政府

《世紀血案》風波！民進黨感念林義雄付出：盼朝野共同落實轉型正義

