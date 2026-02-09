王楚欽打敗張本智和 衛冕亞洲杯 網讚「民族復仇之戰」

(取材自微博)

乒乓球亞洲杯男單決賽中，中國名將王楚欽以4：2擊敗日本選手張本智和，成功衛冕。值得關注的是，解放軍「中國軍網」在賽前數小時發文罕見點名曾去日本神社祭拜的張本智和，稱「警惕日本軍國主義在文體領域的滲透」，頓時衝上熱搜第一，不少網民因此視此賽為「民族復仇」之戰，當王楚欽逆轉勝張本智和，社群平台上一片狂歡，而看到王楚欽獲勝後怒吼並用手指向球衣背後「CHINA」動作，大呼「太解氣了」。

澎湃新聞報導，乒乓球海口亞洲杯男單決賽8日迎來中日對決。本次對陣前，王楚欽與張本智和在國際賽場交手16次，以13勝3負占據絕對優勢。

此番再度較量，王楚欽首局9：11失利。第二局，王楚欽以11：8扳回一局。第三局，張本智和多次在防守局面下反擊得手，兩人鏖戰至7：7後，王楚欽以7：11再丟一局。

第四局，王楚欽打出6：0領先優勢，最後以11：5拿下，將大比分追到2：2平。第五局雙方寸步不讓，比分來到7：7，這一次王楚欽以11：8勝出，取得大比分領先。

王楚欽逆轉，一度讓張本智和頻頻跺腳。

第六局王楚欽11：6獲勝，就此以大比分4：2贏得冠軍。這也是王楚欽繼2025年後，再奪亞洲杯男單冠軍。

王楚欽擊敗張本智和後霸氣慶祝，他先是仰天大吼一聲，接著用雙手指向自己球衣後的「CHINA」，再指著球衣上自己的名字，並用手指著在場邊的教練王皓，和教練激情互動。此時，各社群平台上一片狂歡，網民紛紛留言：「這是民族復仇之戰」，「活捉張本」，「打倒日本軍國主義」，與以往兩人對決時只關注賽事的氛圍大不相同。

有網民說，中國軍網在賽前發布的警惕日本軍國主義文章，罕見點名了張本智和，明確指出他曾在2024年8月參拜供奉東鄉平八郎的東鄉神社，這一時間點選擇頗具深意。許多網民跟進曬出張本智和參拜過日本靖國神社的照片，由於張本智和的父母都是中國背景，讓不少網民和球迷直呼「這是必須贏的升國旗奏國歌的比賽」。而不知張本智和是否因此有受到影響。

有自媒體指出，海口亞洲杯是王楚欽傷癒復出的首秀。賽前，醫療團隊曾反覆建議他保重身體，但他只回了一句話：「只要對手有他，我就必須上」。這個「他」被解讀指的就是張本智和。

