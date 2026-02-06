王楚然爆丞磊幼稚舉動 為了搶先休息「把車門堵住」

《成何體統》王楚然（左）與丞磊雙穿書，以一句「How are you」相認。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

由王楚然、丞磊領銜主演的古裝穿越輕喜劇《成何體統》，今日（2/6）起在愛奇藝國際版全網獨播。該劇憑藉「社畜、霸總雙穿書」的奇葩設定，尚未播出便吸引超過 350 萬人預約搶看，被譽為開春最強古裝黑馬。

《成何體統》描述現代菜鳥「王翠花」（王楚然 飾）穿越成小說中註定慘死的妖妃，意外發現陰沉暴君「夏侯澹」（丞磊 飾）竟也是現代人。兩人不僅靠「How are you?」這句英文在深宮相認，還聯手以「戲精本色」應對宮鬥。

廣告 廣告

王楚然跟丞磊戲裡生死與共，戲外兩人卻是互虧不嘴軟。王楚然爆料丞磊個性極度幼稚：「休息時他為了比我快一步回到保母車，竟然叫團隊的人提前把我的車門堵住！」面對指控，丞磊笑稱是因為相處太放鬆，覺得彼此不需要設防，才敢展現這幼稚的一面。

兩人的好默契也體現在對彼此愛好的了解。王楚然能秒答丞磊最愛腸粉，丞磊則笑虧王楚然「只要是美食都愛」，引來王楚然反擊：「我是什麼很能吃的人嗎？」丞磊竟毫不留情補刀：「有點自知明好嗎？」甚至在用水果形容對方時，兩人都不約而同選擇「榴槤」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

車廂驚見老鼠入侵！北捷調監視器證實「非內部滋生」 被旅客帶上車

身價8億人瑞娶女看護掀家庭革命！4兒子控騙婚軟禁、侵占3千多萬孝親費

新莊尾牙變械鬥！包商請款未果「拿菜刀追砍」 2男濺血送醫