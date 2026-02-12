王楚然、丞磊戲外互動超甜 默契好到像「共腦」剛開拍就神同步

《成何體統》王楚然(左）與丞磊線下宣傳粉紅泡泡爆棚。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

由王楚然、丞磊主演的古裝穿越喜劇《成何體統》，開播僅 24 小時便奪下愛奇藝熱播榜冠軍。談及初見印象，王楚然原以為丞磊是高冷帥哥，實際相處發現他認真又幽默；丞磊則笑稱王楚然私下大剌剌的活潑個性，完全就是女主角「庾晚音」本尊。兩人拍攝時默契十足，甚至常處於「共腦」狀態，第一天拍戲就因玩「兩隻小蜜蜂」神同步而笑場。

劇中兩人以「職場社畜」靈魂闖蕩後宮，用 Excel 分析局勢、KPI 考核官員，荒誕又寫實的「社畜生存法則」引爆網友共鳴。戲裡默契配合，戲外王楚然與丞磊的「魚蛋CP」更是甜度爆表，在微博追劇團活動中，兩人復刻劇中釣魚名場面，即興對戲、摟腰互動，粉紅泡泡溢出螢幕，現場尖叫聲不斷，丞磊更反串妖妃，一秒撲進王楚然懷裡，瞬間點燃全場氣氛。

提到討論度極高的火鍋場面， 兩人強調劇中的火鍋並非擺設道具，工作人員會搬出銅鍋，細心地從湯底開始熬煮，鏡頭中的沸騰熱氣跟美味配料都是真實呈現，王楚然笑說：「我們拍攝時都是邊演邊吃，有時候吃得太忘我，就連導演喊卡我們都沒聽見。」

《成何體統》王楚然（右）、丞磊戲裡戲外CP感十足。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

另一經典名場面則是兩人以英語暗號相認的橋段，丞磊透露，這場戲其實是在拍攝接近殺青時才拍攝，正因如此，當王楚然一說出「How are you」時，他腦海裡頓時閃過兩人一路拍攝的所有情緒與經歷，感觸特別深刻，差點就落淚了。

聊到拍攝趣事，王楚然笑說：「有場戲是我剛進宮，每到一個地方，看到華麗宮殿都要原地轉一圈，嘴裡還得驚呼『哇～好漂亮啊！好華麗啊！』」一整天下來，我反覆拍了好幾條轉圈鏡頭，到了晚上，終於忍不住向工作人員說『我轉不動了！』」她逗趣又可愛的模樣也為拍攝現場增添不少歡樂氛圍。充滿反轉的開春最強穿越古裝喜劇《成何體統》正在愛奇藝國際版熱播中。

