王楚然、丞磊邊拍戲邊吃鍋！忘我沒聽見喊卡 私下甜到「共腦」神同步玩小蜜蜂
王楚然、丞磊主演的古裝穿越喜劇《成何體統》劇情節奏快速、反轉密集，男女主角雙雙「穿書」，因此用現代思維上演宮鬥戲碼，還用Excel思維分析後宮局勢、KPI邏輯考核官員績效，甚至相約狂吃火鍋舒壓療癒，直呼：「沒有一頓火鍋解決不了的事。」
王楚然劇中大展社畜生存法則，無論是面對太后黨的職場霸凌，還是端王的陰險背刺，她始終保持著清醒的瘋感。宣傳活動中，王楚然跟丞磊分享引起熱議的火鍋場面拍攝細節，強調劇中火鍋並非擺設道具，工作人員會搬出銅鍋，細心地從湯底開始熬煮，沸騰熱氣跟美味配料都是真實呈現，王楚然笑說：「我們拍攝時都是邊演邊吃，有時候吃得太忘我，就連導演喊卡我們都沒聽見。」
另一經典名場面則是兩人以英語暗號相認的橋段，丞磊透露，這場戲其實是在拍攝接近殺青時才拍攝，正因如此，當王楚然一說出：「How are you？」時，他腦海裡頓時閃過兩人一路拍攝的所有情緒與經歷，感觸特別深刻，差點就落淚了。
宣傳活動上甜蜜互動！合作後雙雙大改觀
戲裡默契配合，戲外王楚然與丞磊的「魚蛋CP」更是甜度爆表，在微博追劇團活動中，兩人復刻劇中釣魚名場面，即興對戲、摟腰互動，粉紅泡泡溢出螢幕，現場尖叫聲不斷，丞磊更反串妖妃，一秒撲進王楚然懷裡，瞬間點燃全場氣氛。
受訪時，王楚然坦言，最初以為丞磊是高冷型帥哥，實際相處後發現他比想像中更有趣、更認真；丞磊則笑稱原以為她是清冷大美女，沒想到私下活潑又大剌剌，跟她相處時毫無隔閡，兩人自曝他們在拍攝過程中常處於共腦狀態，很了解彼此在想什麼，隨時隨地都能即興演戲，拍攝第一天他們就因為玩兩隻小蜜蜂動作神同步而笑場。
兩人也不忘在訪談中互誇對方，丞磊直言，王楚然本身的性格跟角色「庾晚音」十分貼合，活潑、有主見，還帶著一股能感染現場的力量；王楚然則形容丞磊飾演的「夏侯澹」其實比表面看來更真誠細膩，總是會提前替對方設想周全，細節滿滿。
聊到拍攝趣事，王楚然笑說：「有場戲是我剛進宮，每到一個地方，看到華麗宮殿都要原地轉一圈，嘴裡還得驚呼：『哇，好漂亮啊！好華麗啊！』一整天下來，我反覆拍了好幾條轉圈鏡頭，到了晚上，終於忍不住向工作人員說我轉不動了！」逗趣又可愛的模樣也為拍攝現場增添不少歡樂氛圍。《成何體統》正在愛奇藝國際版熱播中。
