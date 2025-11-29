王欣儀力爭北市 鮮奶週報 擴及國 高中 蔣萬安允諾明年9月先納入國中

MEITU 20251129 160635165

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市議員王欣儀11月28日在市政總質詢中指出，市府推動的「鮮奶週報」政策上路後深受家長肯定，是一項真正有感的健康德政。她表示，市長蔣萬安多次強調「再苦不能苦孩子、再窮不能窮教育」，然而目前補助對象僅限國小與學齡前幼童，將正值成長黃金期、課業壓力更大的國高中生排除在外，政策顯然出現「斷層」！

王欣儀引用國健署資料指出，國高中生每日鈣質建議攝取量為1,200毫克以上，但國內青少年攝取量僅約建議值的四成。她強調，國高中階段是孩子面臨升學與身體發育的關鍵時期，多篇營養學研究證實乳製品是「低升糖指數食物」，蛋白質與脂肪能維持血糖穩定，有助提升專注力與學習效率。

臺北市國、高中學生合計約15萬人，若能規律攝取鮮奶，不僅能補足成長營養缺口、穩定情緒，也能提升體能，是最直接、最有效的教育投資！

王欣儀指出，北市早已建置成熟的數位學生證系統，加上蔣市長日前才親口表示「本土鮮奶供應充足、品質穩定」，各項技術與供應面都足以支撐政策升級，因此建議市府能將補助升級為「鮮奶週報2.0」，全面納入國、高中生，不讓營養政策出現斷層！

對此，市長蔣萬安答詢時表示，將鮮奶補助擴大至國、高中生，確實是市府正在積極評估的方向。市府正在同步檢視兌換情形、財政支應、供應鏈狀況與系統開發期程，這些都是我們努力規劃、積極評估中的項目！

教育局長湯志民補充，目前北市國中生多已使用數位學生證，但「設籍臺北、在外縣市就讀」的國中生並未持有北市的數位卡證，屆時將無法領取補助，因此必須同步開發新的系統。他表示，預估最快可於115年9月完成國中端的系統改版並啟動補助機制；待國中端上路並運作穩定後，再把高中端納入，是未來政策推動的趨勢。

王欣儀最後強調，鮮奶補助不只是福利，是對下一代最直接的投資；市府既已創下全國領先的鮮奶政策，更應大步往前，把照顧延伸到國高中生，才能真正打造完整的學齡營養政策！